Verweij komt met details over transfer Heerkens: dit bedrag betaalt Ajax

De overgang van Joeri Heerkens naar Ajax is in kannen en kruiken, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer Greg Gorré tegenover De Telegraaf. De Amsterdamse club betaalt naar verluidt zo'n twee miljoen euro voor de negentienjarige doelman, met maximaal anderhalf miljoen euro aan bonussen.

Medio juni kwam al naar buiten dat Heerkens in beeld is bij Ajax, als talentvolle stand-in achter de beoogde nieuwe eerste keeper Vítezslav Jaros. De Tsjechische goalie wordt voor één jaar gehuurd van Liverpool, waar hij vorig seizoen al samenwerkte met nieuwbakken Ajax-trainer John Heitinga, en was de eerste zomeraanwinst van de Amsterdammers.

Artikel gaat verder onder video

Eerder werd al bekend dat Heerkens een persoonlijk akkoord heeft bereikt met Ajax over een vijfjarig contract, tot medio 2030. Tussen beide clubs was er echter nog geen deal. Heerkens' zaakwaarnemer Gorré nam maandag het initiatief om de gestrande gesprekken tussen Ajax en Sparta Praag over de transfer vlot te trekken.

"Ik ben naar Tsjechië gevlogen, omdat de deal echt in een impasse zat. Aan tafel met de clubleiding van Sparta Praag heb ik met Alex Kroes gebeld en ik kan niet anders zeggen dan dat de clubs écht hebben meegedacht om Joeri’s droomtransfer werkelijkheid te laten worden. Daar ben ik Sparta Praag en Ajax dankbaar voor. Ik denk dat de clubs eruit zullen komen”, vertelt Gorré, de broer van oud-voetballer Dean Gorré, in gesprek met De Telegraaf.

Ajax betaalt vaste transfersom van twee miljoen euro

Sparta Praag hanteerde een vraagprijs van vijf miljoen euro én een enorm doorverkooppercentage voor de negentienjarige Heerkens, maar de transfersom is lager uitgevallen. Mike Verweij weet te melden dat 'bronnen rondom de clubs' zeggen dat Ajax een vaste transfersom van twee miljoen euro gaat betalen met maximaal anderhalf miljoen euro aan bonussen. Bovendien heeft de Tsjechische topclub een doorverkooppercentage van tien procent bedongen. "Op bedragen en percentages ga ik niet in”, aldus Gorré. "Hoe zeg je dat mooi? Ik kan het bevestigen noch ontkennen.”

Met de aanstaande komst van Heerkens, die nog wel medisch gekeurd moet worden, heeft Ajax het keepersbestand voor komend seizoen rond. De negentienjarige doelman, die afgelopen zomer Europees kampioen werd met Oranje Onder 19, wordt de stand-in van Jaros. De ervaren Remko Pasveer zal de derde doelman worden. Tegenover de komst van Heerkens staat het vertrek van Jay Gorter, die op weg is naar Pafos FC waar hij een driejarig contract zal tekenen.

NIEUWS: agent van Joeri #Heerens, Greg Gorré: ’Akkoord bereikt met #Ajax over contract voor 5 jaar.’

✈️ Gorré trok in Tsjechië gesprekken vlot tussen Sparta Praag en Alex Kroes.

💰transfersom 2 miljoen euro vast, max 1,5 aan bonussen en 10% doorverkoop.https://t.co/duoB9ivUGY — Mike Verweij (@MikeVerweij) July 22, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Heitinga en staf zijn ‘heel nieuwsgierig’ naar speler met slechts 5 duels in Ajax 1 🔗

👉 Talent maakt grote indruk op Heitinga: ‘Die zit wel op voetballen’ 🔗

👉 Heitinga verklapt alvast één Ajax-basisspeler in seizoen 2025/26 🔗