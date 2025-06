Ajax laat interesse in Roefs varen en komt in keeperszoektocht uit in Tsjechië

Ajax heeft Joeri Heerkens in beeld als stand-in van Vítezslav Jaros, meldt Voetbal International. De Amsterdammers willen zich binnen afzienbare tijd melden bij zijn club Sparta Praag om de achttienjarige Nederlander los te weken.

Het is de bedoeling dat Jaros eerste doelman wordt bij Ajax, maar daarachter zocht de Amsterdamse club nog een nieuwe reservedoelman. Aanvankelijk was Robin Roefs van NEC hiervoor in beeld, maar Ajax hikt aan tegen de hoge vraagprijs van naar verluidt zes miljoen euro voor de doelman.

LEES OOK: Ajax grijpt naast gewenste derde assistent: 'Wegens contractuele verplichtingen niet mogelijk'

Inmiddels heeft de technische leiding van Ajax besloten om door te schakelen, waarbij het is uitgekomen bij Heerkens. VI schetst dat de achttienjarige goalie van Sparta Praag beter in het profiel past dat Ajax voor ogen heeft. Daarnaast heeft de doelman van Oranje Onder 19 een schappelijker prijskaartje: Ajax hoopt Heerkens voor 'om en nabij de twee miljoen euro' te kunnen oppikken.

LEES OOK: Ajax brengt miljoenenbod uit en nadert akkoord over vier- of vijfjarig contract

De achttienjarige Heerkens wordt gezien als groot keeperstalent, maar woonde nooit in Nederland. De goalie woont in Tsjechië en speelt in het beloftenelftal van Sparta Praag en is daarnaast reservedoelman bij het eerste elftal. Het is de bedoeling dat hij daar snel definitief onderdeel van uit gaat maken, al wil Ajax daar een stokje voor steken.

Sparta Praag wil Heerkens liever niet kwijt, maar zelf heeft de jongeling zijn voorkeur uitgesproken Ajax. "De club heeft Heerkens al langer in het vizier en ziet dit als geschikt moment om toe te slaan. Het is de bedoeling dat Heerkens wordt klaargestoomd om in de toekomst eerste keeper te worden", klinkt het. Komend seizoen zal Jaros, die voor één seizoen gehuurd wordt van Liverpool, eerste doelman in de Johan Cruijff ArenA zijn.

