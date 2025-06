Ajax grijpt naast gewenste derde assistent: 'Wegens contractuele verplichtingen niet mogelijk'

Ajax heeft een vergeefse poging ondernomen om Danny Landzaat toe te voegen aan de technische staf van de nieuwe hoofdtrainer John Heitinga, zo meldt De Telegraaf. De oud-international blijkt vanwege 'contractuele verplichtingen' niet haalbaar, waarop de club heeft doorgeschakeld naar een andere oud-speler: Urby Emanuelson.

De 49-jarige Landzaat is geen onbekende in Amsterdam. De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar kwam uiteindelijk niet verder dan twee wedstrijden in de hoofdmacht. Hij vertrok in 1996 naar MVV en werkte zich via Willem II en AZ alsnog op tot international van het Nederlands elftal, waarvoor hij uiteindelijk 38 wedstrijden zou spelen. Later speelde Landzaat nog voor Wigan Athletic, Feyenoord en FC Twente, alvorens zijn loopbaan in 2014 definitief af te sluiten bij Willem II.

Na zijn actieve carrière legde Landzaat zich toe op het trainersvak. Hij werkte enkele jaren in de jeugdopleiding van AZ en was daarnaast onder meer assistent-trainer bij Feyenoord, Willem II en Ferencváros. Sinds januari van dit jaar staat Landzaat onder contract bij de voetbalbond van Indonesië, waar hij samen met Alex Pastoor fungeert als assistent van bondscoach Patrick Kluivert. Vorige week had Landzaat rond de met 6-0 verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Japan een onderhoud met Ajax' directeur voetbal Marijn Beuker. De Amsterdammers hadden Landzaat graag als derde assistent toegevoegd aan de staf van Heitinga, die al wordt bijgestaan door Marcel Keizer en Frank Peereboom. "Dat bleek vanwege de contractuele verplichtingen niet mogelijk", schrijft De Telegraaf echter.

Om die reden is Ajax uitgekomen bij Emanuelson, zoals Voetbal International gisteren (maandag) al wist te melden. De 39-jarige oud-voetballer was afgelopen seizoen al assistent van Peereboom bij Jong Ajax. Daarnaast heeft Ajax in de persoon van Harmen Kuperus, die vorig seizoen bij sc Heerenveen vertrok na onenigheid met toenmalig hoofdtrainer Robin van Persie, een nieuwe keeperstrainer op het oog. Kuperus moet bij Ajax de opvolger worden van de Fin Jarkko Tuomisto, die vorig jaar meekwam met Francesco Farioli.

