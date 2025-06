VI: Ajax wil publiekslieveling aan staf Heitinga toevoegen

Ajax is in gesprek met Urby Emanuelson over een rol als assistent-trainer van John Heitinga. Dat meldt Voetbal International maandagavond.

Emanuelson was vorig jaar al actief in een assistentrol: toen bij Jong Ajax. De oud-voetballer stond Frank Peereboom bij. Laatstgenoemde krijgt ook een rol in de staf van Heitinga, maar voor Emanuelson is de kans aanwezig dat hij volgend seizoen een wat andere takenverdeling krijgt. Voor hem ligt een rol als individuele trainer in het verschiet. Wat de precieze rol wordt voor Emanuelson, moet uit de gesprekken blijken.

Het is maandag tevens de verjaardag van Emanuelson, die 39 is geworden. De multifunctionele speler doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in het seizoen 2004/05 zijn debuut voor de Amsterdammers. Hij zou zes seizoenen lang minuten maken in de hoofdmacht, waarna hij voor een avontuur bij AC Milan koos.

LEES OOK: Heitinga krijgt advies: ‘Tadic zeven weken niet opstellen’

Artikel gaat verder onder video

Na avonturen bij Fulham, AS Roma, Atalanta, Hellas Verona en Sheffield Wednesday keerde hij terug in Nederland. Tussen 2017 en 2022 speelde hij in de Domstad voor FC Utrecht. Hij speelde nog kortstondig voor de Ajax Amateurs en richtte zich vervolgens op een carrière als trainer. Dit seizoen is hij ook af en toe als analist op tv te zien.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax en grote naam mondeling akkoord: speler tekent spoedig bij' 🔗

👉 Ajax breidt staf Heitinga uit met man die recent weg moest na botsing met Van Persie 🔗

👉 Julian Rijkhoff vertrekt bij Ajax: binnenlandse transfer 🔗

👉 'Galatasaray mikt na komst Sané op komst van Ajacied van 20 miljoen euro' 🔗

👉 Voormalig Ajax-doelwit valt door de mand: 'Werkelijk ongelooflijk'🔗