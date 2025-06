Heitinga krijgt advies: ‘Tadic zeven weken niet opstellen’

Nico Dijkshoorn voorziet dat de kersverse Ajax-trainer John Heitinga ‘zal moeten luisteren’ naar de wensen van , mocht de routinier naar Amsterdam komen. De columnist denkt dat de combinatie Heitinga-Tadic tot problemen gaat leiden.

Tadic wordt de afgelopen periode meermaals in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax. De 36-jarige Serviër vertrekt deze zomer transfervrij bij Fenerbahçe en kan dus op zoek naar een nieuwe club. Ajax zou hem graag terughalen naar Amsterdam. In dat geval zou Heitinga, ‘Of hij nu wil of niet, moet luisteren naar Tadic’, aldus Dijkshoorn in zijn column voor Voetbal International.

LEES OOK: PSV-talent maakt pikante overstap naar 'droomclub' Ajax

Artikel gaat verder onder video

De Amsterdamse auteur geeft de nieuwe Ajax-trainer advies: “Het zou denk ik heel goed zijn als John dan meteen zijn tanden laat zien. Dus niet meteen weer aan de leiband van wie dan ook gaan lopen en niet meteen heel nederig ingesmeerd met veertig kilo stroop in de kont van Tadic kruipen, maar direct keihard laten merken dat je dus helemaal geen zin hebt in een langs de zijlijn hollende voetballer met coach-ambities.”

Dijkshoorn gaat verder: “Áls Tadic naar Ajax komt, moet Heitinga hem de eerste zeven weken niet opstellen. Kijken hoe hij en de clubleiding daarmee omgaan. Ook heel belangrijk: je weet meteen hoe het met de loyaliteit van de Ajax-supporters is gesteld. Je kan er vergif op innemen dat er moet worden gekozen tussen John en Tadic”, aldus de columnist. Dijkshoorn voorspelt nog: “Als Tadic hapt, is dat het horrorscenario. Twee mannen (Heitinga en Marcel Keizer, red.) gaan hem precies vertellen wat hij het liefst wil horen.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 ‘Ajax hoopt op talentvolle verdediger uit Engeland’ 🔗

👉 ‘Ajax legt bod neer voor Kroatisch ‘pareltje’ (18)’🔗

👉 Devyne Rensch doet rake uitspraken over grote verschillen tussen AS Roma en Ajax 🔗

👉 Ajax vreest nieuwe overval: aanvoerder kan verkassen naar Feyenoord 🔗

👉 Ajax zet Dusan Tadic in de wachtkamer: 'Hij moet geduld hebben'🔗