PSV-talent maakt pikante overstap naar 'droomclub' Ajax

Ajax heeft de jeugdopleiding versterkt met de komst van Zayed Achetouane. De veertienjarige middenvelder maakt de pikante overgang van PSV en noemt Ajax zijn ‘droomclub’.

Achetouane is geboren in De Pijp in Amsterdam. De jongeling begon zijn voetballeven op zesjarige leeftijd bij Zeeburgia, maar werd al na één jaar gescout door FC Utrecht. In gesprek met Ajax Showtime geeft Achetouane aan ‘grote stappen’ te hebben gezet in zijn periode in de Domstad.

LEES OOK: Ajax vreest nieuwe overval: aanvoerder kan verkassen naar Feyenoord

Artikel gaat verder onder video

Toen het talent bij de Onder 11 van FC Utrecht meespeelde, werd hij opgepikt door PSV. “Dit seizoen ben ik met Onder 15 mee geweest naar Portugal en Zuid-Afrika voor toernooien en ik trainde ook regelmatig mee”, vertelt Achetouane.

Onlangs kwam er weer een nieuwe club met interesse voor Achetouane. Ajax nam contact op met de Amsterdammer: “Dat was supermooi. Het is mijn droomclub, en als je daar dan mag spelen, is dat heel gaaf.” De kersverse aanwinst voor de Onder 15 van Ajax verklaart: “Het is ook logisch, ik kom uit Amsterdam en je wil spelen voor de beste club van Nederland. Dat is de grootste reden.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax en grote naam mondeling akkoord: speler tekent spoedig bij' 🔗

👉 Ajax breidt staf Heitinga uit met man die recent weg moest na botsing met Van Persie 🔗

👉 Julian Rijkhoff vertrekt bij Ajax: binnenlandse transfer 🔗

👉 'Galatasaray mikt na komst Sané op komst van Ajacied van 20 miljoen euro' 🔗

👉 Voormalig Ajax-doelwit valt door de mand: 'Werkelijk ongelooflijk'🔗