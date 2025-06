Ajax brengt miljoenenbod uit en nadert akkoord over vier- of vijfjarig contract

Ajax heeft maandag een nieuw bod op uitgebracht, zo meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf dinsdagochtend. Met de 22-jarige buitenspeler van Real Valladolid zijn de Amsterdammers er inmiddels 'zo goed als uit'.

Door de financiële situatie is Ajax momenteel 'slechts' bij machte om twee spelers aan te trekken vóórdat de club zelf een of meerdere uitgaande transfers realiseert. Doelman Viteszlav Jaros (23) wordt normaal gesproken de eerste: Verweij schrijft dat de Tsjechische derde keeper van Liverpool vandaag (dinsdag) al gekeurd wordt in Amsterdam en dat mogelijk later op de dag zijn presentatie reeds zal plaatsvinden.

LEES OOK: 'Ajax en grote naam mondeling akkoord: speler tekent spoedig bij'

Moro moet de tweede zomeraanwinst worden, zoveel is duidelijk. De 22-jarige Spanjaard stond afgelopen winter al op de nominatie om naar Ajax te vertrekken, maar omdat hij toen geblesseerd raakte ging er een streep door de deal en werd uiteindelijk Oliver Edvardsen opgepikt bij Go Ahead Eagles. Deze zomer moet het er alsnog van komen: Ajax heeft maandag dus opnieuw een bod op Moro bij Valladolid neergelegd. Met de speler zelf is de club er al nagenoeg uit, volgens Verweij wordt er momenteel gesproken over een contract voor vier of vijf seizoenen.

Na Jaros en Moro wil Ajax nog twee spelers halen

Met de gehoopte komst van Moro blijven er nog twee posities over waarop Ajax, mits er dus spelers vertrekken, zich deze zomer wil versterken. De club wil nog een verdedigende middenvelder én een 'nummer 10' toevoegen aan de selectie. De eerste speler die op weg is naar de uitgang, is Jakov Medic. De 26-jarige Kroaat staat in de belangstelling van clubs in Duitsland en Engeland. De Telegraaf schrijft dat Medic 'op weg naar de uitgang' is en dat Ajax 'de komende week' nog meer spelers hoopt te kunnen slijten.

