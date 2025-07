Ajax haalt met Heerkens doelman voor toekomst in huis

Joeri Heerkens maakt de overstap naar Ajax, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De negentienjarige sluitpost komt over van Sparta Praag en wordt gezien als toekomstige eerste doelman. Heerkens heeft een contract tot medio 2030 getekend in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax nam deze zomer afscheid van de gehuurde Matheus, terwijl ook Jay Gorter werd medegedeeld dat hij mocht vertrekken. Daardoor was Ajax op zoek naar twee doelmannen: eentje die er direct stond en een naam voor de toekomst. Voor het eerste profiel werd de Tsjechische keeper Vítezslav Jaros voor een seizoen gehuurd van Liverpool, terwijl voor de tweede rol eerst naar Robin Roefs van NEC werd gekeken. Hij werd echter te duur bevonden, waarna Ajax schakelde naar Heerkens.

Ruim een maand nadat de naam van Heerkens voor het eerst aan Ajax werd gelinkt, mag de sluitpost zich ook daadwerkelijk Ajacied noemen. Volgens zijn zaakwaarnemer Greg Gorré zat de deal lange tijd in een impasse, waarna hij aan tafel bij Sparta Praag met Alex Kroes heeft gebeld. Beide clubs hebben vervolgens meegedacht om de droomtransfer van Heerkens werkelijkheid te laten worden. Volgens De Telegraaf betaalt Ajax een transfersom van twee miljoen euro aan Sparta Praag, wat middels bonussen nog met 1,5 miljoen euro kan oplopen. Daarnaast zouden de Tsjechen een doorverkooppercentage van tien procent hebben bedongen.

Heerkens werd in 2006 geboren in het Tsjechische Broumov, maar heeft wel Nederlandse ouders. De doelman speelde in zijn jeugd bij verschillende clubs in zijn geboorteland, waarna hij in de zomer van 2021 werd opgepikt door Sparta Praag. Tot wedstrijden in het eerste elftal kwam de negentienjarige echter niet. Wel schopte hij het tot Nederlands jeugdinternational. Deze zomer was hij eerste keuze onder de lat bij Oranje Onder 19, waarmee hij Europees kampioen werd.

Ajax heeft veel vertrouwen in Heerkens

Technisch directeur Alex Kroes is blij met het feit dat Heerkens voor Ajax heeft gekozen. "Joeri is een talentvolle jonge keeper met alles in huis wat je op die positie nodig hebt: lengte, reflexen, rust, focus én de juiste mentaliteit. Hij toont toewijding en een enorme drive om beter te worden. We geloven dat hij zich bij Ajax uitstekend kan ontwikkelen en hebben er vertrouwen in dat hij op termijn kan doorgroeien naar de positie van eerste keeper", looft Kroes de nieuwe Ajax-doelman op de officiële kanalen.