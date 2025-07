'Farioli kaapt 69-voudig Pools international voor de neus van Ajax weg'

Francesco Farioli heeft zijn volgende versterking voor FC Porto binnen. staat op het punt om een contract te tekenen bij Os Dragões. Daarmee troeft de Italiaanse oefenmeester zijn voormalige club Ajax af, dat ook een aanbieding had gedaan aan de Pools international.

Door het wegvallen van Josip Sutalo en de aanstaande transfer van Jorrel Hato naar Chelsea is Ajax naarstig opzoek naar een centrale verdediger. Bij de zoektocht zou technisch directeur Alex Kroes uit zijn gekomen bij Bednarek. Volgens de Poolse journalist Tomasz Włodarczyk zouden de Amsterdammers ook een bod hebben uitgebracht op de 29-jarige Pool.

De concurrentie was echter flink, want naast Ajax hadden ook clubs uit Saudi-Arabië en dus FC Porto interesse in de 69-voudig Pools international. Laatstgenoemde lijkt nu aan het langste eind te trekken inzake Bednarek, zo weet Włodarczyk. De 1,90 meter lange rechtspoot zou maandag naar Portugal vliegen, alwaar hij de medische keuring ondergaat. Naar verluidt betaalt de Portugese topclub de afkoopsom van 7,5 miljoen euro die in het contract van Bednarek staat.

Bij de kersverse club van Farioli zal Bednarek de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Dominik Prpic, die eerder deze zomer voor een bedrag van 4,5 miljoen euro werd overgenomen van HNK Hajduk Split. Verder versterkte FC Porto zich deze zomer nog met Victor Froholdt, Gabri Veiga, Alberto Costa, Borja Sainz, Nehuén Pérez en João Costa.