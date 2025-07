'Van Persie zet streep door komst van Feyenoord-target'

Robin van Persie steekt een stokje voor de komst van naar Feyenoord. Dat meldt Feyenoord Transfermarkt op X. De oefenmeester van de Rotterdammers wil volgens het medium niet met twee rechtsbenige centrale verdedigers aan het seizoen beginnen.

Feyenoord ging na de zware blessure van Thomas Beelen - en het naderende vertrek van Dávid Hancko - op zoek naar vervangers. De Rotterdammers maakten werk van Tsuyoshi Watanabe en Van den Berg. Door het afketsen van de transfer van Hancko naar Al-Nassr, ging er al voorzichtig een streep door de komst van Van den Berg. Hancko trok echter alsnog de deur achter zich dicht in De Kuip en vertrok naar Atlético Madrid. Dat zorgt er echter niet voor dat Van den Berg opnieuw in beeld komt.

"Niemand rekent nog op de komst van Rav van den Berg naar Feyenoord. Hoewel er een verbaal akkoord werd gevonden met Middlesbrough FC en de speler, staat de beweging stil", aldus Feyenoord Transfermarkt, dat onder meer verwijst naar de blessure die Van den Berg in de warming-up voor het oefenduel van Middlesbrough met Rangers FC opliep. "Rugblessure speelt parten, maar er speelt meer."

Ook Van Persie speelt een rol, zo klinkt het. De trainer staat namelijk niet te springen om met twee rechtsbenige centrale verdedigers het seizoen in te gaan. "Deal rond Watanabe raakte eerder in een stroomversnelling, ten koste van de komst van Van den Berg", klinkt het verder. "Zoals geschreven waren zowel de directie van Feyenoord als de scouting het unaniem eens over de komst van Van den Berg, maar de club bewoog al meer dan een week niet meer voor de komst van de speler van Boro."

Feyenoord zoekt naar linksbenige centrale verdedigers

Overigens blijft Feyenoord belangstelling houden voor Van den Berg, maar is de concrete beweging 'als een nachtkaars uitgebrand' door de keuze van de technische staf. Wel is Feyenoord nog druk bezig met het kijken naar twee linksbenige centrale verdediger. "Eén koop, één huur. Maar een bod bleef uit."