‘Köln schakelt door van Kaplan en kijkt af bij Feyenoord’

1. FC Köln gaat de strijd met Feyenoord aan om de komst van , zo meldt The Northern Echo. De Duitsers werden onlangs nog in verband gebracht met de komst van , maar vonden de vraagprijs van Ajax te hoog. Nu moet Van den Berg de achterhoede van de promovendus versterken.

Köln is deze zomer hard op zoek naar een versterking voor de achterhoede. De promovendus dacht in eerste instantie aan de komst van Kaplan, waarmee vorige week een persoonlijk akkoord werd bereikt. Alex Kroes wil echter een bedrag van zes miljoen euro zien voor de 22-jarige Turk, wat de Duitsers te gortig is. Kaplan bleef echter wel in beeld bij Köln, maar alleen als Ajax in de vraagprijs zou zakken.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels is duidelijk dat Köln is doorgeschakeld van Kaplan en daarvoor is uitgekomen bij Van den Berg. De club uit het westen van Duitsland zou in gesprek zijn met Middlesbrough, maar nog geen bod hebben uitgebracht. Mocht dit wel gebeuren en de club uit de Championship accepteert dit, worden de transferplannen van Feyenoord gedwarsboomd.

Feyenoord werd ruim een week geleden namelijk in verband gebracht met de komst van de 21-jarige verdediger en de onderhandelingen zouden zich zelfs al in de afrondende fase bevinden. Nadat de transfer van Dávid Hancko naar Al-Nassr afketste, zette Feyenoord de deal on hold. Toen de Slowaak alsnog vertrok, naar Atlético Madrid, besloten de Rotterdammers nog niet door te pakken. Naar verluidt hoopt men in De Kuip eerst een linksbenige verdediger in te lijven.