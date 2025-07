Afketsen transfer Hancko heeft grote gevolgen voor deal met nieuwe verdediger

De transfer van naar Feyenoord staat voor nu on-hold, zo meldt Voetbal International. De onderhandelingen tussen de Rotterdammers en Middlesbrough bevonden zich al in de afrondende fase, maar door het afketsen van de transfer van naar Al-Nassr is de situatie in De Kuip veranderd.

Hancko leek deze zomer twee keer hard op weg naar Al-Nassr. De Saudische club zou een recordbedrag naar Feyenoord gaan overmaken, maar doordat het vanaf medio juni een tijd stil bleef, begon men in De Kuip te vrezen voor deze transfer. Begin juli wist Feyenoord te melden dat Al-Nassr een deadline had gemist, waardoor de transfer van de baan was. Vorige week leek er dan toch schot in de zaak te komen en nam Hancko al afscheid van zijn ploeggenoten om zijn transfer af te ronden.

Dinsdagmiddag kwam echter naar buiten dat de deal op het laatste moment toch nog is geklapt. Daardoor zal Hancko zich in de komende dagen melden in Zuid-Duitsland, waar Feyenoord momenteel een trainingskamp belegt. De Rotterdammers waren door de transfer van Hancko, de horrorblessure van Thomas Beelen en het feit dat Gernot Trauner kwakkelt met zijn fitheid naarstig op zoek naar verdedigers. Tsuyoshi Watanabe is de eerste die zich gaat melden in De Kuip, terwijl ook Van den Berg dicht bij een transfer was.

Waar de transfer van de Japanner van KAA Gent vermoedelijk spoedig zal worden afgerond, heeft de situatie met Hancko ervoor gezorgd dat Feyenoord de onderhandelingen met Middlesbrough voor nu on-hold heeft gezet. Niet alleen is de noodzaak voor nog een nieuwe centrale verdediger nu minder groot, ook loopt Feyenoord een recordtransfer mis.

