Gigantische plottwist: overstap Hancko naar Al-Nassr van de baan

Een gigantische plottwist van jewelste voor Feyenoord: vertrekt tóch niet naar Al-Nassr. Volgens Voetbal International is de transfer op het laatste moment afgeketst. De 27-jarige Slowaak is nu onderweg naar Zuid-Duitsland, waar hij zich later vandaag bij het trainingskamp van Feyenoord voegt.

Het is misschien wel de transfersoap van deze zomer: Hancko en Al-Nassr. De Slowaakse linkspoot leek eerder deze zomer al op weg naar de Saudische club maar nadat het vanaf medio juni een tijdje stil bleef vanuit de club waar Cristiano Ronaldo onder contract staat, begonnen de twijfels toe te nemen bij Feyenoord. Begin juli wist het Algemeen Dagblad te melden dat er definitief een streep ging door de overgang van Hancko naar Al-Nassr. Feyenoord liet aan de krant weten dat 'het niet meer gaat gebeuren'.

Afgelopen vrijdag leek er dan toch schot in de zaak te zitten en werd bekend dat Hancko alsnog naar Al-Nassr zou gaan. Feyenoord-directeur Dennis te Kloese bevestigde zelfs het vertrek van een van de steunpilaren van de Rotterdammers. "Hancko is de transfer naar Al-Nassr aan het afronden. Er zijn nu alleen nog wat details te regelen", sprak hij tegenover het Algemeen Dagblad. Bovendien gaf de directeur te kennen dat Feyenoord 'nog nooit zo'n transfersom heeft geïncasseerd'. Naar verluidt was Al-Nassr bereidt om een transfersom die kon oplopen tot circa veertig miljoen euro neer te tellen voor Hancko.

Op X meldt Martijn Krabbendam van Voetbal International dat de transfer van Hancko naar Al-Nassr tóch van de baan is. De Slowaak is onderweg naar Zuid-Duitsland om zich te voegen bij de Feyenoord-selectie, die daar op trainingskamp is. Het is vooralsnog niet bekend waarom de transfer van Hancko wederom geklapt is.

Ondertussen was Feyenoord druk bezig om zich defensief te versterken, mede door de blessure van Thomas Beelen en het aanstaande vertrek van Hancko. De nummer drie van het afgelopen seizoen in de Eredivisie staat op het punt om zich te versterken met Tsuyoshi Watanabe van KAA Gent, terwijl de Rotterdammers ook bezig zijn met Rav van den Berg van Middlesbrough.

Feyenoord vindt het 'schandalig' hoe Al-Nassr omgaat met Hancko

Volgens het Algemeen Dagblad ligt de reden van het afketsen van de Hancko-transfer bij de top van Al-Nassr. De Rotterdammers zijn dan ook niet te spreken over de Saudische club. "Schandalig hoe de mensen van Al-Nassr zijn omgesprongen met David”, aldus directiewoordvoerder Raymond Salomon van de Rotterdamse club. "Hij was rond met Al-Nassr, Feyenoord was dat eveneens. Vervolgens laten ze hem naar het trainingskamp komen om nu opeens te zeggen dat hij niet meer welkom is daar. Dat is nog nooit vertoond.”

Bizarre wending #Feyenoord, transfer David #Hancko toch van de baan! Geen #AlNassr maar trainingskamp in Zuid-Duitsland voor de verdediger — Martijn Krabbendam (@Mkrabby) July 22, 2025

