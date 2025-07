Feyenoord bereikt akkoord over Paixão: dit bedrag ontvangen de Rotterdammers

maakt zo goed als zeker de overstap naar Olympique Marseille. De Franse grootmacht staat op het punt om een akkoord te bereiken met Feyenoord over een overgang van de Braziliaanse buitenspeler. Naar verluidt ontvangen de Rotterdammers een bedrag van ruim dertig miljoen euro, plus vijf miljoen euro aan bonussen.

Paixão heeft zichzelf het afgelopen seizoen in de etalage gezet bij Feyenoord, vooral in de tweede helft van het seizoen. Zo speelde de Braziliaan geweldige wedstrijden tegen AC Milan in de Champions League en schroefde hij zijn seizoensstatistieken in de Eredivisie flink op, onder andere met drie goals en twee assists in de uitwedstrijd tegen FC Twente. De 25-jarige buitenspeler acht zichzelf rijp voor een volgende stap en die lijkt nu te komen in de vorm van Marseille.

De Franse club is al tijden bezig met de komst van Paixão. Even leek de boel zelfs in een stroomversnelling te komen aangezien afgelopen dinsdag José Paixão, de vader van de Feyenoord-aanvaller, gespot werd in het gezelschap van Marseille-directeur Mehdi Benatia. Zij spraken samen in het InterContinental hotel in de Franse kustplaats, zag Marseillais Dans L'ame op Instagram.

Inmiddels hebben Feyenoord en Marseille een mondeling akkoord bereikt over de transfer van Paixão, weet Feyenoord Transfermarkt. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Ligue 1 telt een bedrag van iets meer dan dertig miljoen euro neer voor de Braziliaanse linksbuiten. Daarnaast moet Marseille nog eens vijf miljoen betalen bij plaatsing voor de Champions League en als Paixão minimaal vijftig procent van de wedstrijden in actie komt. Daarnaast heeft Feyenoord mogelijk een doorverkooppercentage van dertig procent bedongen.

Daarmee krijgt Marseille het alsnog voor elkaar om Paixão los te peuteren bij Feyenoord. Afgelopen week werd namelijk bekend dat er intern bij Feyenoord de nodige twijfels waren over een transfer van Paixão naar Frankrijk. "Intern gelooft nog steeds niemand dat Marseille echt kans maakt. De Fransen zullen hun transferrecord moeten breken om alleen al serieus aan tafel te kunnen komen", klonk het in Voetbal International.

Een groot deel van de laagdrempelige ~ €5M bonussen wordt actief wanneer Olympique Marseille de groepsfase van de Champions League behaalt & wanneer Igor Paixão in 50% van de wedstrijden in actie komt. #Feyenoord https://t.co/iS7GyUK5L4 — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) July 20, 2025

