Meerdink plots gelinkt aan Nederlandse topclub

De naam van wordt steeds vaker in verband gebracht met Feyenoord, zo stelt clubwatcher Mikos Gouka in de AD Voetbalpodcast. Toch zet de journalist daar een kanttekening bij. Hij betwijfelt namelijk of AZ na het aanstaande vertrek van Ruben van Bommel naar PSV nog een talentvolle speler binnen Nederland wil verkopen.

De afgelopen dagen is er veel te doen om spelers van AZ. Zo gaat PSV zich spoedig versterken met Van Bommel, terwijl ook Sven Mijnans graag de stap naar de landskampioen wil maken. De Alkmaarders zijn echter niet van plan de middenvelder zomaar te laten gaan. “In de onderhandelingen is het ook wel handig om soms te laten zien dat je spelers toch wil houden”, legt Gouka die houding uit. “Anders zijn die onderhandelingen binnen vijf minuten klaar.”

Artikel gaat verder onder video

Gouka noemt de transfer van Luciano Valente naar Feyenoord als ander voorbeeld. “Bij FC Groningen begrepen ze ook wel dat ze hem niet meer konden houden. Door toch een beetje de poot stijf te houden haal je er net iets meer uit dan in eerste instantie”, stelt de clubwatcher. “Daar gaat het natuurlijk ook om.” Presentator Etienne Verhoeff vraagt zich af of dit bij Mijnans ook het geval is en stelt vervolgens dat Meerdink bij Feyenoord wordt genoemd. “Ze willen niet in één week al hun zilver verkopen.” Dat beaamt Gouka. “Bij AZ zullen ze inderdaad hebben gedacht: Van Bommel wel, maar daarna houdt het even op. Ze willen ook zelf wat laten zien. Als de eerste weg is voor zo’n bedrag, dan heeft de volgende waarschijnlijk pech.”

Vooralsnog zijn de geruchten over Meerdink en Feyenoord niet concreet, maar volgens Gouka speelt er wel degelijk iets. “Meerdink wordt genoemd bij Feyenoord. Althans, zijn naam wordt gefluisterd. Dat is nog niet officieel. Dat heeft ook te maken met dat nu bekend is met wat Feyenoord over heeft voor een spits.” Feyenoord zou afgelopen week een bod van vijftien miljoen euro hebben gedaan op Manfred Ugalde van Spartak Moskou. “Voor die bedragen kun je Meerdink ook halen, denkt men”, besluit Gouka. Meerdink verlengde onlangs zijn contract bij AZ tot medio 2030 en vertegenwoordigt een Estimated Transfer Value van 10,1 miljoen euro.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Kökçü kan naar Europese top en levert Feyenoord mogelijk miljoenen op 🔗

👉 Jaden Slory spreekt zich duidelijk uit over toekomst bij Feyenoord 🔗

👉 Feyenoord komt met reactie op stevige aantijgingen Levchenko 🔗

👉 Valentijn Driessen maakt miljoenenaankoop Feyenoord met de grond gelijk 🔗

👉 Van Persie laat aan alles merken diep teleurgesteld in Milambo te zijn 🔗

➡️ Meer AZ nieuws

👉 AZ bereikt principeakkoord: aanvaller vertrekt voor 14 miljoen euro 🔗

👉 'Volop interesse in Ruben van Bommel: AZ ontvangt eerste bod van 15 miljoen euro' 🔗

👉 Kieft weet het zeker: ‘Smit moet deze zomer naar deze club’ 🔗

👉 Kassa rinkelt bij AZ, dat zonder zelf een speler te verkopen miljoenen incasseert 🔗

👉 Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26 🔗