Feyenoord kan borst natmaken: 'Mourinho aast met Fenerbahçe op nóg drie grote namen'

José Mourinho hoopt de selectie van Fenerbahçe nog voor het tweeluik met Feyenoord in de voorrondes van de Champions League uit te breiden met drie grote namen. Volgens Turkse media is de eerste, Paris Saint-Germain-verdediger , inmiddels zo goed als binnen.

Feyenoord werd bij de loting voor de derde kwalificatieronde voor het miljardenbal veroordeeld tot een weerzien met Mourinho. De Rotterdammers namen het eerder tegen The Special One op toen hij nog trainer van Manchester United was (2016/2017), maar vooral de confrontaties in zijn periode bij AS Roma deden veel stof opwaaien. In 2022 was Mourinho's Roma te sterk voor Feyenoord in de finale van de Conference League (1-0), een jaar later schakelden de Romeinen de Stadionclub uit in de kwartfinales van de Europa League (1-0 in Rotterdam, 4-1 na verlenging in Rome).

Fenerbahçe versterkte zich deze zomer reeds verrassend met spits Jhon Durán. De 21-jarige Colombiaan werd afgelopen winter nog voor 77 miljoen euro door Aston Villa verkocht aan het Saudische Al-Nassr, maar voegt zich nu op huurbasis bij de selectie van Mourinho. Als het aan de Portugees ligt krijgt Durán komende week gezelschap van meerdere grote namen. het doorgaans betrouwbare Fanatik meldt dat sportief directeur Devin Özek van Fenerbahçe gisteren (maandag) een akkoord met PSG heeft bereikt over de overstap van verdediger Skriniar. De oud-speler van Internazionale zou dinsdag of woensdag in Istanbul verwacht worden om zijn transfer rond te maken. Özek zou daarnaast met de Champions League-houder onderhandelen over de komst van Marco Asensio. De oud-speler van Real Madrid speelde de tweede helft van het voorbije seizoen voor Aston Villa.

Met de komst van zowel Skriniar als eventueel Asensio is Mourinho bovendien nog niet uitgewinkeld. De Portugees zou tevens interesse hebben in David Alaba. De 33-jarige Oostenrijker beschikt bij Real Madrid over een contract dat na het komende seizoen afloopt. Alaba kwam de voorbije seizoenen door aanhoudend blessureleed maar mondjesmaat in actie voor De Koninklijke.

Feyenoord opent het tweeluik met Fenerbahçe volgende week woensdag (6 augustus) met een thuiswedstrijd in De Kuip (21.00 uur). Een kleine week later, op dinsdag 12 augustus, volgt de retrun in Istanbul (19.00 uur). Tussendoor nemen de Rotterdammers het op zaterdag 9 augustus in de eerste speelronde van de Eredivisie in eigen huis op tegen NAC Breda (18.45 uur).