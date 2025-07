'Feyenoord aast op verdediger van Galatasaray, speler zelf is enthousiast over transfer'

Feyenoord is in de zoektocht naar defensieve versterkingen uitgekomen bij de Colombiaanse verdediger . Dat melden diverse Turkse media. De Rotterdammers zouden zelfs al een bod hebben neergelegd bij zijn club Galatasaray. Cuesta zelf zou enthousiast zijn over een transfer naar Feyenoord.

Bij Feyenoord is het momenteel puzzelen centraal achterin door de blessures van Gernot Trauner, Thomas Beelen en Jayland Mitchell. Met Jan Plug en de deze week van KAA Gent overgekomen Tsuyoshi Watanabe heeft trainer Robin van Persie, mede door het vertrek van Dávid Hancko naar Atlético Madrid, slechts twee fitte verdedigers tot zijn beschikking. Het is dan ook de bedoeling dat er in aanloop naar het treffen met Fenerbahçe in de voorronde van de Champions League nog een kwaliteitsinjectie bij komt.

Artikel gaat verder onder video

Voor de positie centraal achterin is Rav van den Berg sowieso in beeld, maar nu klinkt in de Turkse media ook de naam van Cuesta. Eerder deze week werd al bekend dat Feyenoord wel oren zou hebben naar de 26-jarige Colombiaanse rechtspoot. De Turkse journalist Ertan Süzgün weet te melden dat Feyenoord zelfs een bod heeft gedaan op de centrale verdediger van Galatasaray.

Cuesta maakte afgelopen winter voor zo'n acht miljoen euro de overstap van KRC Genk naar de Turkse kampioen maar wist niet te voldoen aan de verwachtingen. Een transfer is derhalve bespreekbaar en Feyenoord zou wel geïnteresseerd zijn om de 1,79 meter lange rechtspoot over te nemen. Het is niet bekend welke vraagprijs Cim Bom Bom hanteert voor de Columbiaan. Wel zou Cuesta enthousiast zijn over een transfer naar Feyenoord.