Go Ahead Eagles-icoon en voormalig Feyenoord-speler Dick Schneider (77) overleden

Dick Schneider is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat maken zijn voormalige clubs Go Ahead Eagles en Feyenoord deze zondag bekend. Schneider was vooral bekend als speler van de Deventenaren en de Rotterdammers.

Schneider speelde in de jeugd van amateurvereniging Sallandia uit Deventer en werd opgepikt door Go Ahead Eagles. Daar maakte hij onderdeel uit van de gloriejaren van de club en verdiende hij uiteindelijk een transfer naar Feyenoord. In Rotterdamse dienst won 'Knakkie', zoals zijn bijnaam luidde, tweemaal de landstitel en de UEFA Cup in 1974.

In 1978 keerde Schneider voor het eerst terug bij Go Ahead Eagles. Destijds wist hij de club van degradatie te behoeden. Na een uitstapje bij Vitesse herhaalde de verdediger dat kunstje in 1983 opnieuw bij de Deventenaren, die ook in degradatienood verkeerden. Een jaar later sloot Schneider zijn carrière af bij FC Wageningen.

In totaal speelde Schneider over drie periodes 232 wedstrijden voor Go Ahead Eagles, waarin hij als verdediger goed was voor 29 treffers. In dienst van Feyenoord kwam Schneider tot 266 officiële wedstrijden, waarin hij 58 maal trefzeker was. Daarnaast kwam hij ook nog tot elf interlands, waaronder de enige ooit in De Adelaarshorst.

Dat moment wordt door Go Ahead Eagles ook aangehaald in de 'in memoriam' van Schneider. "Eén van de mooiste momenten van Schneider in De Adelaarshorst was in het shirt van Oranje. Begin jaren zeventig speelde Oranje tegen IJsland in Deventer. Dick Schneider was ondertussen speler van Feyenoord en had het geschopt tot international. Nederland kreeg een strafschop en de hele Adelaarshorst begon te zingen: 'Knakkie, Knakkie, Knakkie!' De grote Johan Cruijff legde de bal neer, waarna Dick Schneider de strafschop nam en één van zijn twee interlandgoals maakte", aldus de Deventenaren op de officiële website.