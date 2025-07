Fabrizio Romano komt met groot en slecht transfernieuws voor supporters van Feyenoord

Feyenoord en Leeds United zijn dichtbij een akkoord over , zo melden Feyenoord Transfermarkt en journalist Fabrizio Romano gezamenlijk. De Premier League-club zou zaterdag een nieuw en verbeterd bod hebben uitgebracht en wil de deal snel rondkrijgen. Van een definitief akkoord is nog geen sprake, maar dat hoeft niet lang meer te duren.

Leeds United is sinds deze week serieus in de markt voor de sterspeler van Feyenoord, die momenteel in Brazilië revalideert van een blessure. Het openingsbod van The Whites lag volgens Feyenoord Transfermarkt rond de 35 miljoen euro. Dat voorstel werd door Feyenoord geweigerd. .

In eerste instantie leek het erop dat de Braziliaan zijn loopbaan zou voortzetten bij Olympique Marseille. De Franse club had de beste papieren, maar is (voorlopig) afgehaakt.

Door een spierblessure moet Paixão de start van het nieuwe seizoen aan zich voorbij laten gaan. Of de aanvaller dit jaar überhaupt nog in actie komt in het shirt van Feyenoord, is door de transferperikelen nog zeer de vraag.