Ramiz Zerrouki zelfs in vriendschappelijke wedstrijd schlemiel van Feyenoord

Feyenoord blijft zoekende in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het elftal van hoofdtrainer Robin van Persie verloor zaterdag in de vroege middag vriendschappelijk van het France OGC Nice: 1-2.

Na het 1-1 gelijkspel van twee weken geleden tegen Union Saint-Gilloise en het 1-2 verlies tegen van vorige week AA Gent, stond er zaterdag in het Oostenrijkse Grödig een nieuwe test op het programma voor Feyenoord. Van Persie koos voor een sterke basiself, met onder anderen Justin Bijlow, miljoenenaanwinsten Tsuyoshi Watanabe en Sem Steijn en de weer fitte Anis Hadj Moussa. Laatstgenoemde droeg zelfs de aanvoerdersband.

Artikel gaat verder onder video

Bijlow moest al na negen minuten voetballen vissen. De keeper plaatste vijf man in de muur bij een vrije trap van Jonathan Clauss, maar had uiteindelijk geen antwoord op een lage knal vanaf een meter of zeventien: 0-1. Na een halfuur volgde een nieuwe domper, want Gijs Smal kampte met fysiek ongemak en moest zich laten vervangen door Jayden Candelaria.

Hadj Moussa bracht Feyenoord vervolgens nog voor rust op gelijke hoogte. De aanvaller dribbelde vanaf de rechterkant van het veld naar binnen, slalomde langs meerdere tegenstanders en scoorde uiteindelijk knap met een lage schuiver in de verre hoek: 1-1.

Aan het begin van de tweede helft maakte Ramiz Zerrouki als invaller zijn opwachting bij Feyenoord, maar het werd voor de sinds zijn komst naar Feyenoord al vaak verguisde middenvelder een middag om gauw te vergeten. Zerrouki zorgde na ruim een uur voor de beslissing in de wedstrijd, door de bal ongelukkig achterwaarts in eigen doel te koppen.

Feyenoord krijgt overigens snel een kans om zich te revancheren, want om 14.30 uur speelt de ploeg van Van Persie tegen het Oostenrijkse FC Liefering zijn tweede oefenwedstrijd van de zaterdag.