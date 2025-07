Bestbetaalde speler verlaat Feyenoord: 'Dagen van 20 uur gemaakt'

De zaakwaarnemer van heeft drukke weken achter de rug. Zijn cliënt leek Feyenoord in te ruilen voor Al-Nassr, maar belandde bij Atlético Madrid. Agent Branislav Jasurek vertelt aan het Slowaakse Sport dat de verdediger erop gebrand was om een stap te zetten na drie seizoenen in Rotterdam.

De ontwikkelingen volgden elkaar in rap tempo op: Hancko reisde af naar het trainingskamp van Al-Nassr in Oostenrijk, was daar plots niet meer welkom en werd snel daarna aangekondigd als nieuwste aanwinst van Atlético. Achter de schermen was de chaos volgens zijn zaakwaarnemer minder groot. “Misschien leek het in de media wat hectischer dan hoe wij het ervaarden.”

'Bestbetaalde speler'

Artikel gaat verder onder video

Hij geeft toe dat het geen eenvoudige onderhandelingen waren. “Want ook aan de voorwaarden van Dávid moest worden voldaan. Het werkt niet zo dat een speler zegt ‘ik wil daarheen’ en dan gewoon gaat, want er moesten meerdere partijen tot overeenstemming komen. Het was niet gemakkelijk om met Feyenoord tot een akkoord te komen over de verkoop van hun bestbetaalde speler.”

Vorig jaar was Atlético al in de markt voor Hancko, maar kwam een transfer niet van de grond. De Slowaak bleef openstaan voor de Spaanse topclub. “Aan het begin van de transferperiode zei Dávid tegen mij dat hij het gelukkigst zou zijn als het zou lukken om Atlético Madrid ‘te regelen’ Daarom ben ik ook blij dat het uiteindelijk allemaal gelukt is. Of het hectisch was of niet, dat is nu niet meer belangrijk." Wel geeft hij aan ‘werkweken van twintig uur per dag' te hebben gemaakt.

Hoofdstuk Al-Nassr afgesloten

Aan de mislukte transfer naar Al-Nassr wil de zaakwaarnemer geen woorden meer vuilmaken. “Ik kan daar alleen over zeggen dat we erin geslaagd zijn de transfer naar Atlético Madrid rond te krijgen, wat voor ons fantastisch én belangrijk is. Ten tweede, Dávid en ik hebben aan het begin van de transferperiode gezegd dat we het jammer zouden vinden als hij nog een seizoen bij Feyenoord zou moeten blijven, want na drie jaar was zijn verlangen naar iets nieuws al zo sterk dat dat boven alles uitsteeg.”

“Ik zal het ook zo zeggen: als hij moest kiezen tussen doorgaan bij Feyenoord of gaan naar Al Nassr, dan zou hij voor die tweede optie kiezen. Uiteindelijk gebeurde echter de beste optie, en dat is Atlético Madrid”, voegt de zaakwaarnemer toe. “Ik moet wel zeggen dat Feyenoord een fantastische club is, maar ze spelen niet in een van de beste competities ter wereld. Dávid is 27 jaar oud en heeft zijn ambities, en de grootste competities bieden opnieuw meer mogelijkheden. Dat geldt ook voor Saoedi-Arabië, maar hoewel hij van Feyenoord houdt, wilde hij verder.”