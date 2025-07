Feyenoord dwarsboomt plan Farioli: 'Het besluit was al genomen'

Francesco Farioli heeft geprobeerd om Gonçalo Borges bij FC Porto te houden, zo vertelt de nieuwe Feyenoord-aanwinst tegenover NOS. De voormalig oefenmeester van Ajax voerde een gesprek met de aanvaller om hem te overtuigen van een langer verblijf in Portugal.

Afgelopen zondag werd Borges gepresenteerd als nieuwste aanwinst van Feyenoord. De 24-jarige vleugelaanvaller komt over van FC Porto en ligt tot medio 2029 vast in Rotterdam. Farioli is sinds deze zomer trainer van Porto en deed een poging om Borges te behouden. “Ik heb met hem gesproken”, begint de rechtsbuiten tegenover NOS.

Artikel gaat verder onder video

“Hij zei dat hij me wilde behouden, maar dat was niet meer mogelijk. Ik had mijn besluit al genomen om naar Feyenoord te gaan. Ik wens Porto het allerbeste het komend seizoen”, vervolgt Borges, die uitkijkt naar het nieuwe seizoen: “De fans zijn geweldig en het stadion zit altijd vol. Ik wil prijzen winnen, dus er is geen betere plek om te zijn dan hier.”

De aanvaller kijkt uit naar de samenwerking met Robin van Persie. “Ik heb gisteren nog beelden van hem gekeken. Ik zag veel trucjes, maar ik probeer nu een speler van de goals te zijn. Geen trucjes meer voor mij. Dat is iets dat ik wil verbeteren. Ik hou er wel van de één-tegen-één duels. Van Persie verwacht goals, maar ook drukzetten. Geen trucjes in De Kuip dus, we moeten wedstrijden winnen”, sluit Borges af.