'Francesco Farioli aast opnieuw op hereniging bij FC Porto'

Francesco Farioli zou bij FC Porto graag herenigd willen worden met . Volgens het Portugese Record wil de Italiaanse oefenmeester de 28-jarige middenvelder, met wie hij bij OGC Nice al samenwerkte, graag naar het Estádio do Dragão halen.

Afgelopen zomer, nadat bekend werd dat Farioli de nieuwe hoofdtrainer van Ajax zou worden, werd Rosario óók al gelinkt aan een mogelijk hereniging met de Italiaanse oefenmeester. De middenvelder bleef echter 'gewoon' in Zuid-Frankrijk bij OGC Nice, waar hij nog vastligt tot de zomer van 2026. De Franse club zal hem dus moeten verkopen, mocht het nog wat aan hem willen verdienen.

Artikel gaat verder onder video

Farioli heeft een hereniging met Rosario dus nog altijd niet uit het hoofd gezet, want ook nu bij FC Porto zou hij de controleur graag willen halen. Overigens hebben Os Dragões afgelopen winter ook al geprobeerd om de voormalig PSV'er in te lijven, maar slaagde het daar destijds niet in. Recentelijk werd Rosario ook al in gelinkt aan een binnenlandse transfer. Het gepromoveerde Paris FC zou namelijk wel oren hebben naar de kersvers international van de Dominicaanse Republiek.

