'Farioli meldt zich in Utrecht voor smaakmaker El Karouani'

FC Porto-trainer Francesco Farioli
Foto: © Imago
25 november 2025, 09:16

Souffian El Karouani staat in de belangstelling van twee Portugese topclubs, zo meldt transferjournalist Matteo Moretto op X. Zowel het FC Porto van trainer Francesco Farioli als het Benfica van José Mourinho zou bij FC Utrecht hebben geïnformeerd naar de 25-jarige linksback.

Utrecht nam El Karouani in de zomer van 2023 transfervrij over van N.E.C., sindsdien speelde hij 114 officiële wedstrijden voor de Domstedelingen. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en twaalf assists. Zijn ontwikkeling leidde in september van dit jaar tot een terugkeer in de selectie van Marokko, waarvoor El Karouani nu vijf A-interlands achter zijn naam heeft.

El Karouani beschikt in Utrecht over een contract dat aan het einde van het huidige seizoen afloopt. Afgelopen zomer was er al concrete belangstelling voor de linksback, maar de Domstedelingen zetten een streep door een verkoop aan Spartak Moskou. Die club was bereid zes miljoen euro voor de linksback neer te tellen, maar FC Utrecht vond het 'moreel niet verantwoord' om zaken te doen met een club uit Rusland. El Karouani ging dus zijn laatste contractjaar in en kan komende zomer transfervrij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

De enige manier waarop Utrecht nog wat kan verdienen aan El Karouani is een vertrek in de aankomende winterse transferperiode (óf hij moet alsnog zijn contract verlengen). Porto en Benfica hebben zich inmiddels voor de linksback gemeld, zo schrijft Moretto (Marca) op X. Porto-trainer Farioli kent El Karouani ongetwijfeld nog van vorig seizoen, toen hij trainer van Ajax was. Bovendien kwamen de twee elkaar begin deze maand opnieuw tegen, toen Utrecht in de Europa League een thuiswedstrijd tegen Porto speelde. El Karouani leverde in dat duel, dat eindigde in een 1-1 gelijkspel, de assist bij de 1-0 van ploeggenoot Miguel Rodríguez.

Souffian El Karouani

Souffian El Karouani
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 25 jaar (19 okt. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
13
2
2024/2025
Utrecht
34
2
2023/2024
Utrecht
31
0
2022/2023
NEC
33
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
AZ
13
5
24
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20

Complete Stand

