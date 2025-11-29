mist Francesco Farioli. De aanvoerder van Ajax geeft te kennen afgelopen seizoen goed samengewerkt te hebben met de Italiaan, die de Amsterdamse club na één seizoen besloot te verlaten.

Farioli werd vorig seizoen door Ajax aangesteld en onder leiding van de Italiaanse coach verrasten de Amsterdammers vriend en vijand. Hoewel het voetbal niet altijd even sprankelend was, waren de resultaten meer dan uitstekend. Ajax mocht zelfs even hopen op de landstitel, maar enkele speelronden voor het einde gaf de ploeg de koppositie uit handen door een gigantische inzinking. Aan het einde van het seizoen besloot Farioli vanwege verschil van inzicht met de clubleiding om op te stappen.

Artikel gaat verder onder video

"Ja, ik mis Farioli. Zonder andere mensen tekort te doen", aldus een openhartige Klaassen voor de camera van ESPN. "Maar ik mis ook andere trainers met wie ik gewerkt heb. Ik heb vorig jaar gewoon heel fijn gewerkt met de staf van Farioli. Je mist een hoop mensen in de voetballerij moet ik zeggen hoor. Of dat nou vorig jaar is of tien jaar geleden."

Vorig jaar kwam Ajax dus een stuk beter voor de dag dan dit seizoen, toch wil Klaassen het niet met elkaar vergelijken. "Vorig jaar ging het ook niet meteen goed. Nu duurt het wat langer. Hopelijk kunnen we het stap voor stap versnellen, want we verliezen te veel wedstrijden", vervolgt de 32-jarige middenvelder.

Klaassen ligt wakker van slechte resultaten Ajax

De slechte resultaten zorgen er wel voor dat hij de problematiek bij Ajax soms mee naar huis neemt. "Ik denk er veel over na, er zijn avonden dat je ervan wakker ligt. Maar dat was afgelopen dinsdag minder dan eerder dit jaar. Mijn dochter maakt zich geen zorgen. Ze is wel Ajacied en houdt de positiviteit erin. Het zorgt ervoor dat Ajax niet het enige is waar je aan denkt. Daar is mijn vrouw ook blij mee", besluit Klaassen.