‘Transfer voormalig ploeggenoot luidt vertrek Taylor bij Ajax in’

Francesco Farioli en FC Porto hebben de hoop op de komst van nog altijd niet opgegeven, zo weet Ajax-watcher Johan Inan. De journalist stelt dat de Portugezen zich spoedig zullen melden met een verhoogd bod. Dat heeft alles te maken met de verkoop van voormalig Ajacied aan Juventus.

Taylor wordt al lange tijd in verband gebracht met een vertrek bij Ajax. De middenvelder was afgelopen seizoen een van de beste spelers aan Amsterdamse zijde en lijkt klaar voor een volgende stap. Kersverse Porto-trainer Farioli zou ook komend seizoen graag samenwerken met de linkspoot en wil hem dus naar Portugal halen. Begin deze week werd duidelijk dat Porto een bod van vijftien miljoen euro exclusief bonussen had neergelegd bij Ajax, wat direct lachend van tafel werd geveegd. Ajax zou een bedrag van minstens 35 miljoen euro verlangen.

Hoewel er dus een enorm verschil is tussen vraag en aanbod, heeft Farioli de komst van Taylor nog niet uit het hoofd gezet, zo stelt Inan in de AD Voetbalpodcast. “Wat je zo te horen krijgt, is dat Porto het niet opgeeft”, schetst de clubwatcher de situatie. Porto lijkt spoedig afscheid te gaan nemen van Conceição. Het afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij Juventus, dat hem nu definitief naar Italië wil halen.

“Dan komt er weer geld in het laatje”, legt Inan uit. “Met dat geld schijnen ze weer een verhoogd bod uit te willen brengen op Taylor.” De journalist houdt nog wel een slag om de arm. “Of dat dan genoeg is, dat waag ik te betwijfelen.” Mocht het nieuwe bod van Porto na de verkoop van Conceição wel voldoende zijn, zorgt de transfer van de voormalig ploeggenoot van Taylor ervoor dat de middenvelder een stap kan maken. Conceição en Taylor stonden in seizoen 2022/23 21 wedstrijden samen op het veld bij Ajax.

