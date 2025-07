Hoogte eerste bod Farioli op Taylor bekend

FC Porto heeft een eerste bod op gedaan. De Portugese topclub heeft een bedrag van zo’n vijftien miljoen euro over om de middenvelder te herenigen met Francesco Farioli, zo weet Het Parool. Het is niet duidelijk hoe Ajax over dit bod denkt.

Maandagavond maakte Fabrizio Romano bekend dat Porto zich met een bod voor Taylor bij Ajax had gemeld. De middenvelder wordt al langer in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam en kersverse Porto-trainer Farioli zou graag opnieuw met de linkspoot samenwerken. Hoe hoog het Portugese bod op Taylor was, wist Romano niet te melden.

Artikel gaat verder onder video

Die informatie is echter wel in handen van Het Parool. De Amsterdamse krant weet dat Porto een bod rond de vijftien miljoen euro heeft neergelegd voor Taylor in de Johan Cruijff ArenA. Het is niet duidelijk hoe Ajax tegenover dit bod staat, maar de middenvelder heeft nog een contract voor twee seizoenen en vertegenwoordigt een Estimated Transfer Value van 31,6 miljoen euro.

Taylor heeft ook geen gelimiteerde afkoopsom in zijn contract staan, dus Ajax kan in principe vragen wat het wil. Daarnaast wil John Heitinga hem heel graag voor de club behouden. De krant noemt wel dat de nummer twee van Nederland kosten moet besparen, waardoor er mogelijk wel spelers moeten vertrekken.

