'Feyenoord meldt zich met 7,5 miljoen bij Farioli en krijgt nul op rekest'

Feyenoord heeft een bod van 7,5 miljoen euro uitgebracht op (24), rechtsbuiten van FC Porto. De nieuwe club van Francesco Farioli heeft deze aanbieding echter naar de prullenbak verwezen, meldt het Portugese O Jogo.

Borges kwam in 2015 naar Porto en timmerde de afgelopen jaren aan de weg. Mondjesmaat kreeg hij steeds meer speeltijd in de hoogste Portugese competitie, maar zijn hoogste aantal minuten (van afgelopen seizoen) bedraagt 750 en laat nog te wensen over. De aanvaller, die te boek staat als een sterke dribbelaar, zou open staan voor een nieuwe club.

Artikel gaat verder onder video

Volgens O Jogo is Feyenoord een van de geïnteresseerden, zoals het dat ook afgelopen winter al was. De Rotterdammers zouden zelfs al een bod van 7,5 miljoen euro hebben neergelegd bij de club van Farioli, maar dat vindt FC Porto niet genoeg. De verwachting is dat Feyenoord zijn bod nog gaat opschroeven naar acht miljoen euro, maar er zijn meer kapers op de kust. Het Braziliaanse Botafogo wil zelfs tien miljoen euro bieden, waardoor de Nederlandse club momenteel zeker niet de favoriet is om de race te winnen.

Borges zou zelf nog niet hebben besloten over zijn toekomst, maar blijft het liefst in Europa. Toch sluit hij een vertrek naar Brazilië niet uit, vanwege het ambitieuze plan dat door Botafogo is geschetst. De cijfers van Borges zijn overigens niet heel opvallend: in de 1140 minuten die hij tot nu toe voor Porto speelde, scoorde hij tweemaal en gaf hij zes assists. Afgelopen seizoen kreeg de buitenspeler meer kaarten dan dat hij betrokken was bij een doelpunt. Volgens FootballTransfers ligt zijn huidige marktwaarde rond de vijf miljoen euro.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoorders spotten nieuwe diamant: 'Zelfs een blinde ziet dit' 🔗

👉 'Valente wordt geen basisspeler bij Feyenoord' 🔗

👉 Mexx Meerdink plots gelinkt aan Feyenoord 🔗