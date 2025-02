Dennis te Kloese geeft niet op en dient bod van 7 miljoen euro in bij FC Porto

Feyenoord hoopt zich in de laatste uren van de winterse transferwindow nog altijd te verzekeren van de komst van een buitenspeler. De Rotterdammers zagen een bod van vijftien miljoen euro op Sindre Walle Egeli weliswaar van tafel geveegd worden door Nordsjaelland, maar Dennis te Kloese geeft niet op. De directeur is volgens Fabrizio Romano nu uitgekomen bij FC Porto, dat een bod van zeven miljoen euro heeft ontvangen voor . De 23-jarige rechtsbuiten stond ook in de belangstelling van Strasbourg en Girona, maar beide clubs kwamen niet tot een akkoord met de Portugezen.

Feyenoord raakte in de persoon van Santiago Giménez weliswaar zijn topscorer kwijt aan AC Milan, maar de Rotterdammers willen in de laatste uren van de transferwindow graag een speler voor een andere positie in de voorhoede contracteren. Te Kloese ondernam eerder op Deadline Day een poging om Egeli over te nemen van Nordsjaelland. Volgens Romano had Feyenoord liefst vijftien miljoen euro over voor de 18-jarige buitenspeler, maar omdat de Denen geen vervanger meer kunnen aantrekken, werd dat bod geweigerd. Feyenoord schakelt snel door en heeft nu dus een bod ingediend bij FC Porto.

Volgens Romano hoopt Feyenoord de Portugese topclub met een aanbieding van zeven miljoen euro te overtuigen om Borges te laten gaan. De 23-jarige aanvaller, geboren in de Portugese hoofdstad Lissabon, maakte in de zomer van 2015 de overstap van de jeugdopleiding van Benfica naar die van FC Porto. Na een aantal jeugdelftallen te hebben doorlopen, sloot hij in 2023 aan bij de hoofdmacht. Daarvoor speelde hij tot op heden 74 wedstrijden, waarin hij twee keer scoorde en zes assists verzorgde. Dit seizoen kwam hij weliswaar in 24 wedstrijden in actie, maar stond hij slechts 670 minuten op het veld. Borges zit bij FC Porto vooral op de bank. Feyenoord hoopt de Portugees van zijn reserverol te kunnen verlossen, maar zal dan wel diep in de buidel moeten tasten.

Borges heeft bij FC Porto nog een contract tot de zomer van 2027. Hij kan zowel op de rechter- als linkerkant uit de voeten. Feyenoord kan aanvallende versterking goed gebruiken, want trainer Brian Priske kampt ook voorin met veel personele problemen. Zo staat Calvin Stengs nog aan de kant met een hamstringblessure, had Ibrahim Osman de afgelopen tijd klachten en mist Anis Hadj Moussa de bekerkraker tegen PSV, die woensdagavond op het programma staat.

🚨🔴⚪️ EXCL: Feyenoord submit official bid worth €7m to sign Gonçalo Borges from Porto.



After bids from Strasbourg and Genoa rejected, now Feyenoord trying with deal brokered by Epic Sports.



One to watch today with Dutch window to close soon, short time to work on paperworks. pic.twitter.com/VbqljpTqxR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 4, 2025

