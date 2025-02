Feyenoord slikt tegenvaller: bod van vijftien miljoen euro geweigerd

Feyenoord lijkt de komst van Sindre Walle Egeli uit het hoofd te moeten zetten. De Rotterdammers werden in de zoektocht naar een versterking voor de flanken in verband gebracht met de rechtsbuiten van Nordsjaelland en dienden op Deadline Day zelfs een bod in bij de Denen, maar dat is van tafel geveegd. Dat meldt Fabrizio Romano althans. Volgens de Italiaanse transferspecialist was een bod van vijftien miljoen euro niet voldoende om Nordsjaelland mee te laten werken aan een vertrek van Egeli, omdat het voor die club onmogelijk is om een vervanger aan te trekken.

Feyenoord kampt dit seizoen met veel personele problemen in de selectie en dat is op de flanken niet anders. Zo stond Calvin Stengs in de eerste seizoenshelft al langdurig aan de kant en liep hij onlangs opnieuw een blessure op, terwijl zomeraanwinst Ibrahim Osman eveneens kwakkelt met zijn fitheid en trainer Brian Priske voor de kraker tegen PSV in de KNVB-beker ook een streep moest zetten door de naam van Anis Hadj Moussa. Het moge duidelijk zijn dat Feyenoord een extra optie op de flanken dus goed kan gebruiken. Het is echter zeer de vraag of de Rotterdammers er nog in slagen om vóór het verstrijken van de deadline een buitenspeler binnen te halen.

De club werd eerder deze week nog in verband gebracht met de komst van Luis Guilherme van West Ham United, maar eerder deze dinsdag bleek dat de Londenaren niet bereid zijn mee te werken aan een vertrek van de Braziliaan. Met Egeli hadden de Rotterdammers nog een ijzer in het vuur, maar nu lijken ze ook door zijn naam een streep te moeten zetten. Hoewel 1908.nl nog meldde dat Feyenoord de eerste contacten met én over de vleugelspeler als ‘positief’ heeft ervaren, wil Nordsjaelland hem niet laten gaan. Volgens Romano heeft Feyenoord een bod van liefst vijftien miljoen euro gedaan op de 18-jarige aanvaller, maar dat blijkt niet voldoende om zijn huidige werkgever te overtuigen.

Egeli maakt sinds vorig jaar deel uit van de hoofdmacht van Nordsjaelland. Hij kwam daarvoor vooralsnog 23 keer in actie, goed voor vijf doelpunten en drie assists. Zijn ontwikkeling is niet onopgemerkt gebleven. Zo debuteerde hij op 6 september voor de Noorse nationale ploeg. Feyenoord ziet het dus heel erg in hem zitten, maar lijkt zijn komst op dit moment uit het hoofd te moeten zetten.

🚨❌ Nordsjælland have rejected €15m bid from Feyenoord for Norwegian international talent Sindre Walle Egeli today, last day of the Dutch transfer window.



Nordsjælland rejected as it is impossible for them to bring a replacement. pic.twitter.com/7iTXRR4UxC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 4, 2025

