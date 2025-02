‘Feyenoord schakelt door en meldt zich na mislopen Guilherme in Denemarken’

Feyenoord hoopt zich deze winter nog te versterken op de flanken en zag op Deadline Day met Luis Guilherme van West Ham United een mogelijke aanwinst wegvallen. Volgens 1908.nl hebben de Rotterdammers echter nog een ijzer in het vuur: Sindre Walle Egeli van FC Nordsjaelland.

Maandag werd duidelijk dat Feyenoord deze winter de flanken hoopt te versterken. De Rotterdammers werden in verband gebracht met Guilherme, die afgelopen zomer nog voor 23 miljoen euro de stap van Palmeiras naar West Ham United had gemaakt. Uit navraag bij de Londense clubleiding door West Ham Football blijkt echter dat ze niet van plan zijn de Braziliaan te laten gaan.

Volgens 1908.nl is Egeli van Nordsjaelland het volgende doelwit van Feyenoord. Maandag heeft de Rotterdamse clubleiding al een overleg gehad in Denemarken in een poging de achttienjarige Noor los te weken. Volgens de website heeft Feyenoord de eerste contacten met en over de vleugelspeler als ‘positief’ ervaren.

Doelpuntenmachine in de jeugd

Egeli doorliep de jeugdopleiding grotendeels in eigen land bij Sandefjord, maar stapte in de zomer van 2022 over naar Nordsjaelland. In het Onder 19-elftal liet de linkspoot zien een ware doelpuntenmachine te zijn, met 25 treffers in evenveel duels. Daarnaast leverde hij ook vijf assists. In het eerste elftal is de productie van de aanvaller nog niet van dat niveau; in 23 wedstrijden scoorde hij vijf keer en bracht hij drie keer een teamgenoot in stelling.

