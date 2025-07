Verrassende beste ‘nieuweling’ voor Van Persie bij Feyenoord

Niet een van de aanwinsten, maar is de beste ‘nieuweling’ voor Robin van Persie in de voorbereiding bij Feyenoord, stelt Voetbal International. De aanvoerder kwam door een blessure nog niet in actie onder de trainer die eind februari instapte. Een fitte Timber moet Feyenoord nu bij de hand nemen.

Feyenoord haalde deze zomer al de nodige spelers op de transfermarkt. De Rotterdammers versterkten zich al met Sem Steijn, Luciano Valente, Gaoussou Diarra, Gonçalo Borges, Tsuyoshi Watanabe, Casper Tengstedt en Jordan Bos. Toch heeft Van Persie in Timber ook een andere ‘nieuweling’ tot zijn beschikking. De aanvoerder van Feyenoord liep namelijk begin februari een zware knieblessure op in de thuiswedstrijd tegen AC Milan, terwijl Van Persie pas enkele weken later terugkeerde in De Kuip.

Inmiddels traint Timber weer volle bak mee, waarbij zijn ‘gedrevenheid en fitheid’ opvallen. Zijn rentree lijkt hij dan ook spoedig te kunnen maken. Vorig jaar was de captain onmisbaar voor de Rotterdammers, zag ook VI. “Hij nam de ploeg op sleeptouw in de eerste seizoenshelft. Als aanjager op het middenveld van Feyenoord, vol duelkracht, maar ook continu met het scannen van spelsituaties en aansturen van zijn medespelers.”

Toch is niet alles positief gestemd rondom Timber. De middenvelder beschikt namelijk over een aflopend contract. Feyenoord wil dit graag verlengen of hem anders van de hand doen om nog wat aan de aanvoerder te verdienen. VI vraagt zich af hoelang Timber zijn ploeg nog bij de hand zal nemen. “De bekende spagaat tussen sportieve en financiële belangen zijn ook bij Feyenoord in dit geval aan de orde.”