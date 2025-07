Leeds krijgt concurrentie uit Italië voor komst Paixão

Naast Leeds United is ook AS Roma geïnteresseerd in de diensten van , zo weet transferexpert Gianluca Di Marzio. De Italiaanse grootmacht is echter nog niet concreet voor de buitenspeler, waar de Engelse promovendus dat wel is.

Paixão lijkt bezig aan zijn laatste weken bij Feyenoord. De buitenspeler heeft zich afgelopen seizoen in de etalage gezet bij Feyenoord, met uitstekende prestaties in de Eredivisie én de Champions League. De Braziliaan kon op concrete interesse rekenen van Olympique Marseille, waar hij zelfs al een persoonlijk akkoord mee zou hebben bereikt. Echter, de clubs komen er niet uit, waardoor de gesprekken zijn gestaakt.

Artikel gaat verder onder video

Toch heeft het er veel van weg dat Paixão De Kuip deze zomer alsnog gaat verlaten. Feyenoord zou donderdag namelijk een bod van ‘tegen de 35 miljoen euro’ hebben ontvangen van Leeds United, dat zijn kans schoon ziet de transfer te kapen. In tegenstelling tot met Marseille heeft de Braziliaan met de Engelse promovendus nog geen persoonlijk akkoord bereikt.

Volgens Di Marzio is Leeds echter niet de enige club die probeert te profiteren van de gestaakte onderhandelingen tussen Feyenoord en Marseille. Ook bij Roma wordt de naam van Paixão volgens de transferexpert inmiddels genoemd. De Italianen willen de selectie namelijk graag van een aanvallende impuls voorzien. Vooralsnog is Roma echter nog niet zo concreet als Leeds United dat is.

.@OfficialASRoma , contatti per Fabio Silva per l'attacco. Torna di moda il nome di Paixao del @Feyenoord , per cui il Marsiglia non ha ancora chiuso — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 24, 2025

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Timber schiet gigantisch in de lach na antwoord Smal op Kids Persconferentie 🔗

👉 Feyenoord bereikt akkoord over Paixão: dit bedrag ontvangen de Rotterdammers 🔗

👉 'Feyenoord komt na blessure Beelen opnieuw uit bij voormalig target' 🔗