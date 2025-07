Voormalig Feyenoord-flop verkast na Portugees drama naar Stoke City

Voormalig Feyenoord-flop maakt per direct de overstap naar het Engelse Stoke City. De Slowaakse spits verlaat Boavista, nadat de club vanwege financiële problemen is teruggezet naar het vijfde niveau van Portugal. Bozeník heeft een driejarig contract getekend bij The Potters.

Bozenik maakte in de winter van 2020 voor vier miljoen euro de overstap van het Slowaakse MSK Zilina naar Feyenoord. Een succes werd de komst van de Slowaakse spits allerminst. In 21 wedstrijden kwam hij tot slechts drie doelpunten en één assist. Trainer Arne Slot wist op dat moment genoeg: Bozenik was niet goed genoeg en zou ook nooit het niveau van Feyenoord 1 halen.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord verhuurde Bozenik vervolgens aan Fortuna Düsseldorf en Boavista. In Portugal presteerde de inmiddels 25-jarige spits dusdanig goed, dat de club hem in 2023 definitief over wilde nemen. Feyenoord verlangde 2,5 miljoen euro voor de spits, maar daar kon Boavista niet aan voldoen. De Portugese club bedelde om een korting. Uiteindelijk ging Feyenoord akkoord met een bedrag van een miljoen euro, plus een percentage van de doorverkoop. Tot op de dag van vandaag hebben de Rotterdammers nog geen rooie cent ontvangen van de Portguese club, die tot overmaat van ramp door de financiële problemen is teruggezet naar het vijfde niveau van Portugal.

Boavista verkeerd in geldnood en zag de ene na de andere speler al vertrekken. Zo lieten onder meer Marco van Ginkel en voormalig Paris Saint-Germain-linksback Layvin Kurzawa de Portugese club al achter zich. Bozeník is de volgende in het rijtje, die nu kiest voor een avontuur in de Championship. De 25-jarige Slowaak heeft zijn krabbel gezet onder een driejarige verbintenis.

Afgelopen seizoen was Bozeník vijfmaal trefzeker voor Boavista en gaf hij twee asists. Zijn prestaties zorgden ervoor dat hij werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar bij de Portugese club. Even leek het erop dat hij Portugal in april al zou verlaten voor MLS-club Real Salt Lake, maar door die transfer ging een streep.

