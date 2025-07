Feyenoord krijgt plots enorm verwijt na afgeketste transfer

Feyenoord zette 2,5 week geleden een streep door de komst van van Club Brugge. Die beslissing wordt door de Belgische topclub als een ‘mysterie’ gezien, schetst Het Nieuwsblad. Alles waar Feyenoord de deal op liet afketsen, was namelijk vooraf al duidelijk.

Begin juli werd duidelijk dat Feyenoord en Club Brugge tot een akkoord waren gekomen over de transfer van Meijer, die in Rotterdam de vertrokken Quilindschy Hartman en Hugo Bueno moest opvolgen. Enkele dagen later, na de medische keuring, ging er echter alsnog een streep door de deal. Hoewel de jeugdinternational door alle testen heen kwam, twijfelde men in Rotterdam of Meijer op korte termijn meerdere duels per week kon spelen dan wel negentig minuten in actie kon komen.

Artikel gaat verder onder video

Bijna drie weken sinds het afketsen van de deal vindt men de reden hiervoor nog steeds een ‘mysterie’, schrijft de Belgische krant. “Begin augustus een topfitte Meijer verwachten, was sowieso niet helemaal realistisch. Een directe opeenvolging van basisplaatsen evenmin”, klinkt het. Het Nieuwsblad geeft aan dat Feyenoord dit van tevoren eigenlijk ook al wist, aangezien Meijer door een blessure bijna het hele seizoen aan de kant had gestaan.

“De twijfels van Feyenoord zijn daarom nog steeds een raadsel voor Club Brugge en voor Meijer zelf”, gaat de krant verder. “Was de Nederlander de voorbije weken in topvorm? Dat niet, maar een medisch probleem was er evenmin.” Na zijn keuring bij Feyenoord heeft Brugge Meijer opnieuw getest, waar ook geen probleem uit naar voren kwam. “Vandaar dat het dus toch een mysterie blijft waarom Feyenoord in extremis en zo goed als gemaakte deal toch nog afblies.” Brugge hoopt Meijer nu langer aan boord te houden en zijn contract dat volgend jaar afloopt te verlengen. De linksback staat zelf echter nog wel open voor een transfer. Waar hij komend jaar ook speelt, er is volgens Het Nieuwsblad ‘één zekerheid’: “Meijer is erop gebrand om het ongelijk van Feyenoord te bewijzen.”

