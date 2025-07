Romano onthult transfersom die Feyenoord ontvangt voor Hancko

lijkt alsnog te gaan vertrekken bij Feyenoord. Na zijn afgeketste transfer naar Al-Nassr meldde Atlético Madrid zich in weer in De Kuip, waarmee de Rotterdammers woensdag een akkoord in hoofdlijnen bereikten, zo meldt Feyenoord Transfermarkt. Fabrizio Romano weet te melden dat Feyenoord een transfersom van ruim dertig miljoen euro gaat ontvangen voor Hancko. De Rotterdammers gaan zich nu direct weer melden voor .

Hancko en Feyenoord kregen dinsdagmiddag een enorme domper te verwerken. De verdediger zag zijn gewenste transfer naar Al-Nassr in rook opgaan, terwijl Feyenoord hiermee een recordbedrag misloopt. De Slowaak had vrijdag al afscheid genomen van zijn ploeggenoten in Rotterdam, waarna hij naar Oostenrijk afreisde om zich te melden bij het trainingskamp van Al-Nassr. Daar kreeg hij echter geen toegang tot het spelershotel en dinsdag werd duidelijk dat de transfer niet doorgaat.

Een dag later kwam naar buiten dat Atlético Madrid wil profiteren van de afgeketste deal van de Slowaak. De Madrilenen hoopten Hancko een jaar geleden ook al in te lijven, maar konden destijds niet voldoen aan de vraagprijs die Feyenoord hanteerde. Hancko zou zichzelf hebben aangeboden bij de club uit de Spaanse hoofdstad.

Inmiddels is de transfer van Hancko naar LaLiga in een stroomversnelling gekomen, meldt Feyenoord Transfermarkt. Atlético en Feyenoord hadden aan één telefoongesprek voldoende om tot een deal op hoofdlijnen te komen. Het is niet duidelijk welke transfersom de Rotterdammers incasseren.

Op dit moment wordt de transfer van Hancko formeel uitgewerkt. De Slowaak verlaat het trainingskamp van Feyenoord in Zuid-Duitsland per direct en reist af naar Madrid om te tekenen bij Atlético. Feyenoord zal zich onmiddellijk weer melden voor Van den Berg, die voor het afketsen van de deal over Hancko al dicht bij een transfer naar Feyenoord was.

Romano onthult transfersom voor Hancko

Update 23 juli 19.04 uur - Waar Feyenoord Transfermarkt nog geen onthullingen kon doen over de transfersom, daar kan Romano dat wel. Volgens de Italiaanse transfermarktexpert betaalt de Spaanse topclub een bedrag van zo'n 34 miljoen euro voor Hancko, inclusief bonussen. Dat is wel een kleine zes miljoen euro minder dan wat Al-Nassr wilde overmaken voor de Slowaak.

Deal wordt as we speak formeel uitgewerkt. Hancko verlaat het trainingskamp in Zuid-Duitsland per direct en gaat tekenen bij Atlético. Details over het bedrag worden spoedig bekend. Feyenoord gaat zich direct melden voor Rav van den Berg: deal volledig in leven. — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) July 23, 2025

