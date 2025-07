Mourinho laat naam van Feyenoord vallen na nederlaag tegen Benfica

José Mourinho heeft na de nederlaag van Fenerbahçe in de Eusébio Cup tegen Benfica (3-2) de naam van Feyenoord laten vallen. De Portugese oefenmeester maant het bestuur van de Turkse topclub tot actie op de transfermarkt. Er moet volgens Mourinho nog wel wat gebeuren in aanloop naar het treffen met de Rotterdammers in de voorronde van de Champions League.

Benfica en Fenerbahçe stonden zaterdagavond in het Estádio da Luz tegenover elkaar voor de Eusébio Cup 2025. De thuisploeg kwam aan het einde van de eerste helft op een 2-0 voorsprong door een treffer van KErem Aktürkoglu en een eigen doelpunten van Fenerbahçe-verdediger Archie Brown. Vlak voor rust maakte Irfan Can Kahveci de aansluitingstreffer, waarna Youssef En-Nesyri de gelijkmaker maakte na een uur spelen. Tien minuten voor tijd maakte Henrique Araujo de 3-2 voor Benfica, waardoor de Turkse topclub verloor.

Na de wedstrijd liet Mourinho in de Turkse media plotseling de naam van Feyenoord vallen in de interviews. De oefenmeester doet namelijk een beroep op het bestuur van Fenerbahçe voor meer versterkingen. "Ik denk dat de president ook ziet wat ik als coach wil", wordt de Portugees geciteerd door Kontraspor.com. "Want als we naar de wedstrijd van vandaag kijken, denk ik dat iedereen ziet wat er ontbreekt, wat er moet gebeuren. We hebben nog zeven trainingsdagen voor de wedstrijd tegen Feyenoord, dus het is duidelijk wat er ontbreekt."

"Als we op het hoogste niveau willen spelen, hebben we meer nodig. Ik zal ook wat zetten doen. Maar ik kan niet de laatste hand leggen. De club moet de laatste hand leggen", aldus Mourinho, die wel te spreken is over het trainingskamp van Fenerbahçe. Dat was in zijn ogen beter dan die van vorig seizoen. "We trainden op een hoog niveau. Daardoor waren we niet helemaal klaar voor de oefenwedstrijden. Tijdens trainingskampen draait het om intensieve en veeleisende trainingen. Wat ik wil zeggen, is dat we daardoor niet helemaal fris waren voor de wedstrijden. Ik ben erg tevreden over het kamp. Iedereen heeft heel hard gewerkt", besluit Mourinho.