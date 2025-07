Geen sprake van Feyenoord-vertrek: 'Er verandert voor mij niet veel'

Feyenoord hoeft niet te vrezen voor een vertrek van doelman . De 27-jarige goalie geeft in gesprek met ESPN te kennen dat hij niet voornemens is om Rotterdam deze zomer te verlaten. Dat betekent dat trainer Robin van Persie gewoon een beroep kan doen op Bijlow.

Bijlow werd de afgelopen seizoenen veelvuldig geteisterd door blessureleed en bij die gelegenheden naar grote tevredenheid vervangen door Wellenreuther, die sinds 2022 onder contract staat in De Kuip. Afgelopen zomer koos toenmalig hoofdtrainer Brian Priske voor de Duitser als eerste keus. Oranje-international Bijlow leek vervolgens op weg naar de uitgang, maar zag een fraaie transfer naar Southampton op het laatste moment afketsen.

Priske besloot de niet altijd vlekkeloos keepende Wellenreuther in november te passeren, maar nadat Feyenoord met Bijlow onder de lat van AZ had gewonnen sloeg het noodlot opnieuw toe en raakte de keeper opnieuw geblesseerd. Na een maand maakte Bijlow nog wel zijn rentree, maar in januari maakte een knieblessure een einde aan zijn seizoen.

Feyenoord nam deze zomer al afscheid van veel spelers, maar Bijlow is niet van plan om deze zomer een transfer te maken. Daardoor kan Van Persie, die besloot om het kind van de club de voorkeur te geven boven Wellenreuther, gewoon een beroep doen op hem. "Nee, zeker niet", reageert de doelman op de vraag of hij deze zomer vertrekt bij Feyenoord.

Bijlow is in ieder geval blij dat hij komend seizoen weer eerste doelman is bij Feyenoord, maar hij ziet het niet als iets nieuws. "Ik ben altijd eerste keeper geweest, behalve vorig jaar. In dat opzicht verandert er voor mij niet veel", vervolgt de geboren Rotterdammer. Bijlow maakte in augustus 2017 zijn debuut voor Feyenoord en speelde inmiddels 151 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Rotterdamse club.

Van Bijlow wordt verwacht dat hij niet alleen op de doellijn belangrijk gaat zijn voor Feyenoord, maar ook daarbuiten. "Van Persie betrekt de keepers er heel erg bij", laat hij zich uit over de oefenmeester. "Niet alleen bij het voetballen, maar ook bij het drukzetten. Wij moeten meebewegen, voor als de bal eroverheen valt. Het is dus niet constant gericht op de spelers. Dat is voor iedereen fijn, zo is het duidelijk wie wat moet doen", besluit Bijlow.