Hancko komt met lofzang: 'Eén van de grootste figuren in de voetballerij van de laatste decennia'

Dávid Hanko maakte deze week de overtap van Feyenoord naar Atlético Madrid. Bij de Spaanse topclub gaat de 27-jarige Slowaak werken onder Diego Simeone en daar kijkt hij erg naar uit. Hancko is dan ook vol lof over de Argentijnse oefenmeester, die al sinds eind december 2011 de scepter zwaait bij Los Colchoneros.

Nadat Hancko deze week voor de tweede keer zijn transfer naar Al-Nassr in rook op zag gaan, was Atlético Madrid er als de kippen bij om de linksbenige verdediger op te pikken. Daags nadat de Saudische transfer van de international van Slowakije afketste, wist de Spaanse grootmacht een akkoord te bereiken met Feyenoord over een overstap van de verdediger. Atlético Madrid betaalt naar verluidt een bedrag van zo'n 34 miljoen euro voor Hancko, inclusief bonussen.

Hancko is blij dat de transfersoap rondom zijn persoon nu eindelijk tot zijn besluit is gekomen. "Het is een lange weg geweest, maar ik kan niet blijer zijn nu ik hier ben", vertelt de 27-jarige Slowaak in gesprek met de clubkanalen van Atlético Madrid. "Ik denk dat ik op de juiste plek ben. Dit is de plek waar ik wilde zijn."

"Ik wil iedereen binnen de club bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. Ik zal mijn best doen voor de club", vervolgt Hancko, die op 4 oktober 2023 al in het Estadio Metropolitano speelde met Feyenoord. Ondanks een 3-2 nederlaag speelde de verdediger een prima wedstrijd, waarin hij zelfs wist te scoren. "Toen zag ik al hoe geweldig die prachtige nieuwe stadion is. Als tegenstander voelde je dat het niet makkelijk ging worden en de sfeer was geweldig. Deze wedstrijd zal altijd speciaal voor me zijn. Ik denk dat ik met mijn prestatie de interesse van de club heb gewekt. Daarom zal het altijd een speciale wedstrijd voor me zijn."

Bij Atlético Madrid gaat Hancko samenwerken met Simeone en daar kijkt hij ontzettend naar uit. "Wat hij heeft gedaan als trainer en speler is ongelofelijk", looft hij de Argentijn. "Hij is zeker één van de grootste figuren in de voetballerij van de laatste decennia. Ik kijk er erg naar uit om onder hem te werken. Ik denk dat het geweldig is om onder dit soort personen te werken."