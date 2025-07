Clubs bereiken akkoord: Hancko verlaat Feyenoord voor Atlético

heeft alsnog zijn transfer te pakken. Zowel Feyenoord als Atlético Madrid hebben woensdagavond officieel melding gemaakt van een akkoord over de 27-jarige Slowaakse verdediger. Hancko zal donderdagochtend het trainingskamp van Feyenoord verlaten om de transfer af te ronden, waarna hij zijn krabbel zal zetten onder een meerjarige verbintenis bij de Spaanse topclub.

Hancko en Feyenoord kregen dinsdagmiddag een enorme domper te verwerken. De verdediger zag zijn gewenste transfer naar Al-Nassr in rook opgaan, terwijl Feyenoord hiermee een recordbedrag misloopt. De Slowaak had vrijdag al afscheid genomen van zijn ploeggenoten in Rotterdam, waarna hij naar Oostenrijk afreisde om zich te melden bij het trainingskamp van Al-Nassr. Daar kreeg hij echter geen toegang tot het spelershotel en dinsdag werd duidelijk dat de transfer niet doorgaat.

Een dag later kwam naar buiten dat Atlético Madrid wil profiteren van de afgeketste deal van de Slowaak. De Madrilenen hoopten Hancko een jaar geleden ook al in te lijven, maar konden destijds niet voldoen aan de vraagprijs die Feyenoord hanteerde. Hancko zou zichzelf hebben aangeboden bij de club uit de Spaanse hoofdstad. Inmiddels hebben beide partijen een akkoord bereikt over de transfersom voor de linkspoot.

"Feyenoord en Atlético Madrid hebben een akkoord bereikt over de transfer van Hancko", aldus de Rotterdamse club op de officiële kanalen. "De 27-jarige Slowaakse verdediger, die bij Feyenoord nog een doorlopend contract had tot medio 2028, verlaat morgenochtend het trainingskamp in Duitsland richting Madrid om zijn transfer te kunnen afronden. In dat geval vervolgt hij per direct zijn carrière bij de topclub uit de La Liga. Hancko keerde dinsdagavond terug bij Feyenoord, nadat de deal met Al-Nassr FC geen doorgang vond. Nog geen 24 uur later is de Spaanse club dus zijn nieuwe bestemming."

Volgens de Italiaanse transfermarktexpert Fabrizo Romano betaalt de Spaanse topclub een bedrag van zo'n 34 miljoen euro voor Hancko, inclusief bonussen. Dat is wel een kleine zes miljoen euro minder dan wat Al-Nassr wilde overmaken voor de Slowaak.