Verrassing gespot bij Feyenoord: ‘Van Persie is enorm groot fan van hem’

Door het naderende vertrek van naar Olympique Marseille moet Feyenoord de transfermarkt op, zo stelt Marciano Vink bij Voetbalpraat. De analist weet dat Robin van Persie groot fan is van , maar hij is volgens Vink nog niet rijp voor de basis.

Maandagavond werd bekend dat Feyenoord hoogstwaarschijnlijk afscheid gaat nemen van Paixão. De Braziliaan heeft volgens diverse transferjournalisten een akkoord bereikt met Marseille en vertrekt voor zo’n dertig miljoen euro naar Frankrijk. Hoewel Feyenoord nog over aanvallers als Anis Hadj Moussa, Jaden Slory, Leo Sauer, Gaoussou Diarra en Sliti beschikt, is de voorhoede ‘te licht’, vindt Vink.

Artikel gaat verder onder video

“Diarra ken ik niet goed genoeg. Vorig seizoen heb ik heel erg genoten van Sauer, maar kan hij het een heel seizoen volhouden bij Feyenoord? Ik weet dat Van Persie enorm groot fan is van Sliti, dat was hij bij de Onder 19 al. Maar is dat genoeg? Ik heb geen idee. Ik vind het een beetje mager”, zegt de analist.

“Paixão droeg echt de aanval en was de meest gevaarlijke man. Nu hij wegvalt, heeft Feyenoord een te lichte voorhoede. Ayase Ueda kan me niet bekoren, die gaat er geen twintig tot 25 maken. Kees Kwakman deelt ook zijn mening: “Je houdt ook wel bepaalde jongens tegen, als je weer een vaste linksbuiten gaat halen.” Vink is het daar niet mee eens. “Je kan niet met Sliti beginnen… Zoals ik het nu zie, is de voorhoede van Feyenoord te licht”, aldus de oud-voetballer.