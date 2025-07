'Van Persie heeft sterkhouder mogelijk terug voor treffen met Fenerbahçe'

Feyenoord gaat er alles aan doen om fit te krijgen voor het tweeluik in de derde voorronde van de Champions League met Fenerbahçe. Volgens Feyenoord Transfermarkt is de verdediger 'zo goed als' hersteld van zijn blessure en is het de bedoeling dat hij deze week weer mee gaat trainen met de eerste selectie.

Bij Feyenoord is het momenteel puzzelen centraal achterin door de blessures van Gernot Trauner, Thomas Beelen en Jeyland Mitchell. Met Jan Plug en de deze week van KAA Gent overgekomen Tsuyoshi Watanabe heeft trainer Robin van Persie, mede door het vertrek van Dávid Hancko naar Atlético Madrid, slechts twee fitte verdedigers tot zijn beschikking.

Trauner kampt met lichte klachten, waardoor hij al een tijdje uit de running is. Inmiddels is de Oostenrijkse verdediger weer op de weg terug en wordt er bij Feyenoord alles op alles gezet om hem fit te krijgen voor het tweeluik tegen Fenerbahçe in de voorronde van de Champions League. Trainer Robin van Persie wil namelijk toewerken naar een centraal duo met Trauner en Watanabe.

Overigens kijkt Feyenoord ook nog altijd naar kwaliteitsimpulsen voor de achterhoede. Zo is Jong Oranje-international Rav van den Berg in beeld, terwijl gisteren ook de naam van de Colombiaanse verdediger Carlos Cuesta de revue passeerde.