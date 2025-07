'Europese topclub probeert Paixão-transfer te kapen met 'ultiem bod''

houdt de gemoederen al lang bezig. Eerst was er de interesse van Olympique de Marseille, terwijl de laatste weken Leeds United meer en meer op de voorgrond is gekomen. De Feyenoord-speler lijkt naar Engeland te verkassen, maar zondagavond doet OM nog een ultiem bod. Dat meldt Feyenoord Transfermarkt althans.

De Braziliaanse buitenspeler was vorig seizoen, met name in de tweede seizoenshelft, niet te houden. In de wedstrijden tegen AC Milan speelde hij zijn tegenstanders helemaal zoek, waardoor hij zichzelf ook Europees op de kaart zette. In de Eredivisie kwam Paixão uiteindelijk tot zestien goals en veertien assists. Met zijn 25-jarige leeftijd zit er ook nog zeker rek in de linksbuiten.

Artikel gaat verder onder video

Lange tijd leek Marseille de nieuwe werkgever te worden van de Feyenoord-speler. De gesprekken tussen beide clubs liep echter meer dan stroef; uiteindelijk zijn ze het niet eens geworden. Paixão zelf had/heeft wel oren naar een overstap naar de club aan de Franse Côte d'Azur, hij is er ook persoonlijk al rond mee.

Sinds twee weken is het echter Leeds United dat de boventoon voert. Zij onderhandelen op het moment flink met Feyenoord en lijken af te stevenen op een akkoord. Helemaal rond zijn Paixão en Leeds echter niet. Met het 'ultieme bod' van Marseille, dat zondagavond zou zijn gedaan, kunnen de kansen weer helemaal de andere kant opvallen. Het is niet duidelijk welk bedrag de Fransen hebben geboden, maar dat ze Paixão dolgraag overnemen, is helder. Volgens Feyenoord Transfermarkt heeft Leeds echter nog steeds de beste papieren.