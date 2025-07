‘Benfica slikt dubbele tegenvaller en denkt opnieuw aan Hadj Moussa’

Benfica gaat zich opnieuw melden bij Feyenoord voor , zo verwacht A Bola. De Portugese topclub zag onlangs een zware blessure oplopen en liep daarnaast de komst van mis. Of Feyenoord mee wil werken aan een vertrek van de Algerijn, valt nog te bezien.

Hadj Moussa lijkt na een seizoen bij Feyenoord alweer aan een vertrek te denken. De Rotterdammers namen hem afgelopen zomer voor 3,5 miljoen euro over van het Belgische Patro Eisden. In De Kuip ontwikkelde de linkspoot zich razendsnel en hij wist met regelmaat uit te blinken in het shirt van Feyenoord. Zijn ontwikkeling is ook bij Benfica opgevallen. De Portugese topclub zou namelijk vorige week tot een persoonlijk akkoord met hem zijn gekomen. Feyenoord verlangde echter een te hoog bedrag voor de Portugezen, waarna ze tot frustratie van Hadj Moussa afhaakten.

Benfica heeft nu echter een dubbele tegenvaller te verwerken gekregen. Na het vertrek van Ángel Di Maria werd er nog geen vervanger gehaald. Afgelopen weekend in de oefenwedstrijd tegen Fenerbahçe zag de nummer twee van Portugal voormalig PSV’er Bruma uitvallen met een achillespeesblessure, die hem naar verwachting een halfjaar aan de kant zal houden. Ook liep Benfica de komst van Félix – die naar Al-Nassr gaat – mis, waardoor er een streep door nog een optie voor de flanken ging.

A Bola verwacht nu dat Benfica zich opnieuw zal gaan melden bij Feyenoord, aangezien de nood voor een rechtsbuiten hoog is. Tegen Fenerbahçe werd zelfs middenvelder Fredrik Aursnes op die positie uitgeprobeerd. Of Feyenoord bereid is mee te werken aan een vertrek van Hadj Moussa, valt nog te bezien. “Voor Hadj Moussa vind ik het absoluut niet het juiste moment om te vertrekken. In principe blijft hij, want hij heeft nog een contract tot 2029. Het is logisch dat er interesse is, maar wij willen onze beste spelers behouden”, gaf Robin van Persie afgelopen weekend nog aan. Ook Roger Fernandes van SC Braga zou in beeld zijn.