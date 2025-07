‘Gefrustreerde Hadj Moussa baalt van houding Benfica in onderhandelingen’

Benfica heeft de onderhandelingen met Feyenoord over laten bekoelen, stelt het Portugese Record. De Portugezen willen niet aan de vraagprijs van de Rotterdammers voldoen. Deze afwachtende houding zorgt voor frustratie bij Hadj Moussa, die graag naar Lissabon vertrekt.

Hadj Moussa lijkt na een seizoen bij Feyenoord alweer aan een vertrek te denken. De Rotterdammers namen hem afgelopen zomer voor 3,5 miljoen euro over van het Belgische Patro Eisden. In De Kuip ontwikkelde de linkspoot zich razendsnel en hij wist met regelmaat uit te blinken in het shirt van Feyenoord. Zijn ontwikkeling is ook bij Benfica opgevallen. De Portugese topclub zou namelijk eerder deze week tot een persoonlijk akkoord met hem zijn gekomen.

De verwachting was dat Benfica zich snel daarna weer met een bod zou gaan melden in De Kuip, maar inmiddels is het omgekeerde waar. De Portugese nummer twee heeft namelijk besloten de onderhandelingen te laten bekoelen. Feyenoord wil namelijk alleen onderhandelen bij een bedrag van twintig miljoen euro of meer, waar Benfica niet aan wil voldoen.

Die houding van Benfica zorgt voor frustratie bij Hadj Moussa, die graag de overstap maakt naar Lissabon. De buitenspeler deelde woensdagavond nog een foto in zijn Story van hemzelf terwijl hij een hoekschop neemt in de uitwedstrijd tegen Benfica. “Je beste foto”, stond hierbij geschreven. Daarmee leek de Algerijn zijn voorkeur duidelijk te maken.

