'Hadj Moussa bereikt persoonlijk akkoord, Feyenoord kan snel nieuw bod verwachten'

heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Benfica. Met dat nieuws komt Footmercato woensdagavond naar buiten. Volgens het Franse medium is het ook de verwachting dat de Portugese topclub zich binnenkort weer bij Feyenoord gaat melden met een nieuw bod.

Hadj Moussa maakte vorig jaar zomer de overstap van het Belgische Patro Eisden naar Feyenoord. In het shirt van de Rotterdammers ontpopte de Algerijnse buitenspeler zich al snel tot een vaste waarde. Uiteindelijk speelde de behendige linkspoot 43 wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij elfmaal trefzeker was en zes assists gaf.

Artikel gaat verder onder video

De goede ontwikkeling van Hadj Moussa bleef ook in het buitenland niet onopgemerkt. Zo zou Benfica zich al tot tweemaal toe met een bod hebben gemeld bij Feyenoord. De biedingen kwamen echter nog niet in de buurt van de vraagprijs die de Rotterdammers hanteren voor de 23-jarige Algerijnse vleugelflitser. In de Portugese media werd gesteld dat Feyenoord naar verluidt twintig miljoen euro verlangt voor Hadj Moussa.

Inmiddels zou de Portugese grootmacht wel een akkoord hebben bereikt met Hadj Moussa. Het grootste obstakel voor Benfica is nog altijd Feyenoord, waar een akkoord mee zal moeten worden bereikt. Hadj Moussa zelf zou niet onwelwillend tegenover een overstap naar Benfica staan. Footmercato schetst dat de Portugezen zich snel weer bij Feyenoord zullen melden voor de rechtsbuiten.

Feyenoord Transfermarkt stelt overigens op X dat de Rotterdammers nog nooit 'een matchend bod' van Benfica hebben ontvangen voor Hadj Moussa. "Laat staan een formele aanbieding. Benfica weet wat het moet doen om hem los te weken, maar kwam nog niet in de buurt", klinkt het.

Anis Hadj-Moussa heeft al even zijn zinnen gezet op een transfer naar SL Benfica, maar een matchend bod heeft #Feyenoord nooit ontvangen. Laat staan een formele aanbieding. Benfica weet wat het moet doen om hem los te weken, maar kwam nog niet in de buurt. https://t.co/y8r7rGDsxi — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) July 23, 2025

