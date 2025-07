'Feyenoord bereikt akkoord over transfersom Paixão'

gaat Feyenoord verlaten voor Olympique Marseille. Diverse transferjournalisten uit Europa weten te melden dat de Rotterdammers een akkoord hebben bereikt met de Franse topclub over de transfer van de Braziliaanse smaakmaker.

Paixão heeft zichzelf het afgelopen seizoen in de etalage gezet bij Feyenoord, vooral in de tweede helft van het seizoen. Zo speelde de Braziliaan geweldige wedstrijden tegen AC Milan in de Champions League en schroefde hij zijn seizoensstatistieken in de Eredivisie flink op, onder andere met drie goals en twee assists in de uitwedstrijd tegen FC Twente. De 25-jarige buitenspeler acht zichzelf rijp voor een volgende stap en die lijkt nu te komen in de vorm van Marseille.

Artikel gaat verder onder video

Volgens onder meer Fabrizio Romano, Sacha Tavolieri en Matteo Moretto heeft Feyenoord een akkoord bereikt met de Franse topclub over de transfer van Paixão. Het is niet bekend op welke transfersom beide partijen zijn uitgekomen. Zelf had de in Macapá geboren Braziliaan al een akkoord bereikt met de Franse club over een vijfjarige overeenkomst.

De afgelopen weken leek Leeds United de beste papieren te hebben voor Paixão. De club, die afgelopen seizoen promotie naar de Premier League wist af te dwingen, was flink aan het onderhandelen met Feyenoord en leek op een akkoord af te stevenen. De 25-jarige buitenspeler had echter zijn zinnen gezet op Olympique Marseille.

Feyenoord had grote scepsis over Paixão-transfer

Dat Olympique Marseille er nu alsnog vandoor lijkt te gaan met Paixão kan enigszins opmerkelijk genoemd worden. Een tijdje terug werd bekend dat er bij Feyenoord de nodige twijfels waren over de transfer. "Intern gelooft nog steeds niemand dat Marseille echt kans maakt. De Fransen zullen hun transferrecord moeten breken om alleen al serieus aan tafel te kunnen komen. Feyenoord vraagt volgens ingewijden minimaal een vast bedrag van boven de dertig miljoen. Slechts een keer betaalde L’OM meer dan dertig miljoen, dat was in 2022 voor de Portugese spits Vitinho, die overkwam van Braga. In De Kuip redeneren ze dat Marseille vooral met Paixão bezig is, maar dat ze dit beter kunnen zijn met Feyenoord, als ze de Braziliaan echt willen hebben", sprak clubwatcher Martijn Krabbendam.