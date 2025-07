Van der Gijp spoort Feyenoord aan voor opvolger Paixão: ‘Over drie weken is hij 40 miljoen’

René van der Gijp ziet in van Flamengo een geschikte opvolger van , zo stelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De Rotterdammers moeten volgens de analist dan wel haast maken, omdat hij verwacht dat de negentienjarige buitenspeler de komende weken flink duurder zal worden.

Feyenoord lijkt deze zomer afscheid te gaan nemen van Paixão, die zich afgelopen seizoen flink in de etalage heeft gezet. Verschillende transferexperts maakten maandag melding van een akkoord met Olympique Marseille. De Franse topclub betaalt naar verluidt een bedrag van zo’n dertig miljoen euro plus 4,5 tot 5 miljoen euro aan bonussen.

Waar Paixão dus gaat vertrekken bij Feyenoord, weet Van der Gijp al wie de Rotterdammers moeten halen als zijn opvolger: Gonçalves. “Als hij weggaat, hoef je niet moeilijk te doen. Dan neem je die rechtsbuiten van Flamengo, die schoot er gisteren weer een in de kruising”, begint het vaste gezicht van Vandaag Inside in zijn podcast. Wel raadt hij Feyenoord aan om haast te maken. “Als je nu nog een week of drie wacht, dan ben je veertig miljoen kwijt. Hij zit nu bij het eerste, dus nu gelijk toeslaan.”

Overigens is dit niet de eerste keer dat de naam van Gonçalves in verband wordt gebracht met Feyenoord. Eind mei schreven Braziliaanse media dat de Rotterdammers de jonge vleugelspeler op de korrel hebben. Destijds werd er melding gemaakt van een afkoopsom van honderd miljoen euro in zijn contract, wat Feyenoord logischerwijs niet kan betalen. Er werd gesproken over een mogelijke deal waarbij de nummer drie van Nederland een deel van de transferrechten overneemt.