'Iedereen binnen Feyenoord hikt tegen transfersom aan: Hoe kan het nou dat Ajax...?'

De transfersom die Feyenoord van Olympique Marseille gaat ontvangen voor zit lang niet iedereen binnen de club even lekker. Dat stelt chef Telesport Marcel van der Kraan van De Telegraaf in een video-item van de ochtendkrant.

Feyenoord en Marseille bereikten naar verluidt gisteren (maandag) een akkoord over de transfer van Paixão, die de Rotterdammers een bedrag van 35 miljoen euro op zou gaan leveren. De Franse grootmacht troeft met de aanstaande komst van de Braziliaan het eveneens geïnteresseerde Leeds United af. Van der Kraan weet wel waarom: "Leeds gaat misschien degradatievoetbal spelen. Dat spreek je niet uit als speler als je met die club in onderhandeling bent, want hij heeft wel met ze gesproken. Maar Marseille is gegarandeerd van Champions League-voetbal. Daar heeft hij zich al laten zien, dat is natuurlijk wel een groot podium waarop hij wil bivakkeren en misschien nóg een sprong kan maken. Want ik sluit dat niet uit, hij is wel by far de voetballer van het jaar in Nederland geworden", stelt de journalist.

In de zomer van 2022 betaalde Feyenoord een bedrag van zo'n 4,5 miljoen euro om Paixão over te nemen van Coritiba FC uit zijn vaderland. Drie jaar, 129 wedstrijden, 39 doelpunten en 29 assists later levert de buitenspeler de Rotterdammers ruim het zevenvoudige op. Toch leidt het miljoenenbedrag niet tot onverdeelde vreugde binnen Feyenoord, zegt Van der Kraan. "Het blijft een bedrag waar iedereen binnen Feyenoord een beetje tegenaan zit te hikken. Van: 'Kan het nou niet meer zijn?' Dan denken we allemaal: hoe het nou dat Ajax 50 miljoen voor Hato kan vragen en in het verleden nog meer heeft gekregen voor andere spelers. Terwijl ook deze man (Paixão, red.) de allerbeste van Nederland was, het afgelopen jaar. Is hij niet nog meer waard dan Hancko?" De Slowaak verkaste vorige week naar Atlético Madrid en levert de Rotterdammers, volgens Fabrizio Romano althans, een bedrag van 'ruim dertig miljoen euro' op.

'Feyenoord zit in een andere categorie dan Ajax'

Van der Kraan geeft vervolgens zélf antwoord op de vraag waarom Feyenoord zijn kroonjuwelen voor mindere bedragen van de hand moet doen dan de rivaal uit Amsterdam. "Dat zit natuurlijk een beetje in het feit dat Feyenoord niet elk jaar Champions League speelt. Feyenoord zit in een andere categorie dan Ajax. Dat heeft die historie, er zit een zweem van Cruijff en de opleiding omheen, dat zijn allemaal factoren die meespelen. Maar het moet wel een keer omhoog", aldus de journalist.