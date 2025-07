Feyenoord-vertrek uitgesloten: 'Slot op de deur'

Feyenoord is geenszins van plan om mee te werken aan een vertrek van , aldus chef Telesport Marcel van der Kraan van De Telegraaf in een video-item van de ochtendkrant. De 23-jarige Algerijn wordt gelinkt aan Benfica, maar volgens de journalist is het vertrek van Hadj Moussa inmiddels onbespreekbaar geworden.

Feyenoord nam Hadj Moussa een jaar geleden voor zo'n 3,5 miljoen euro over van het Belgische Patro Eisden, nadat hij in de tweede helft van het seizoen 2023/24 indruk had gemaakt in de Eredivisie als huurling bij Vitesse. In zijn debuutjaar in De Kuip veroverde Hadj Moussa al snel een basisplaats en kwam hij uiteindelijk in 43 officiële wedstrijden in actie, waarin hij elfmaal trefzeker was en vijf assists leverde.

Deze zomer nam Feyenoord al afscheid van absolute sterkhouder Dávid Hancko, terwijl Igor Paixão hard op weg is naar Olympique Marseille. Ook spelers als Antoni Milambo (Brentford), Quilindschy Hartman (Burnley), Hugo Bueno (na verhuur teruggekeerd naar Wolverhampton Wanderers) en Luka Ivanusec (verhuurd aan PAOK Saloniki) lieten De Kuip inmiddels achter zich. Tegenover hun vertrek staat de komst van Sem Steijn (FC Twente), Gonçalo Borges (FC Porto), Tsuyoshi Watanabe (AA Gent), Luciano Valente (FC Groningen), Kasper Tengstedt (Benfica), Jordan Bos (Westerlo) en Gaoussou Diarra (Istanbulspor).

Feyenoord deed deze zomer relatief vroeg zaken, mede omdat de club begin augustus al aan de bak moet in de voorrondes van de Champions League. Daarin wacht een dubbele confrontatie met Fenerbahçe. Van der Kraan krijgt de vraag of de Rotterdammers klaar zijn voor die krachtmeting. "Het is een Feyenoord-light-versie", meent de journalist. "Ga je met Leo Sauer of Aymen Sliti Fenerbahçe verslaan?", vraagt Van der Kraan zich hardop af. De journalist stelt dan ook dat de club niet nóg een aanvaller wil laten gaan: "Hadj Moussa wil misschien nog wel weg, maar dat gaat Feyenoord absoluut niet toestaan. Er komt een slot op de deur nu, anders houdt Robin van Persie niets meer over", aldus Van der Kraan.